Для защиты Харьковщины и Сумщины необходимы не только Patriot, но и F-16, - эксперт

Самая главная задача сейчас сбивать российские Су-34, которые пускают КАБы, а для этого нужны F-16.

Для эффектной защиты Харьковщины и Сумщины необходимо иметь не только Patriot, но и истребители F-16.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона Единых новостей.

Так, по его словам, только системы Patriot не смогут остановить российский террор населения Харьковщины и Сумщины. Черник пояснил, что сейчас оккупанты преимущественно засыпают области КАБами, которые пускают с самолетов, то есть надо защищаться не только от баллистических ракет, которые "нулирует" Patriot. Поэтому необходимо иметь средства, которыми можно уничтожать вражеские бомбардировщики.

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"Не остановит террор населения. Противник будет наносить удары до конца этой войны, до последней минуты, на мой взгляд, даже если бы сели за стол переговоров подписывать капитуляцию, то они и в этот момент могут нанести удары. На боле боя такой режим противоборства (использование Patriot) также не влияет. Поле боя надо засыпать классической артиллерией, дальнобойными ракетами уничтожать логистику. И самое главное - сбивать Су-34, которые донимают нас КАБами, и надеюсь F-16 справятся с этой задачей", - отметил Черник.

Он пояснил, что раньше нельзя было применять "блуждающий" Patriot для сбивания вражеских самолетов, потому что россияне не были готовы к этому. Но сейчас эти системы являются удобными целями для врага, поскольку он понял как она работает и начал за ней охотиться.

"Это тяжелая машина в снаряженном контексте - до 40 тонн. Она относительно неповоротливая, длинная - достигает -12-15 метров. У россиян есть Ланцеты, которые до 6 часов могут находиться в автоматическом режиме в воздухе, вычислять такие большие цели и наносить по ним удары. Мы пробовали охотиться Patriot, враг не был готов. А теперь готов. На сегодняшний день мы не можем себе роскошь потерять 200-миллионную машину. Одна пусковая утсановка стоит 200 млн долларов. А F-16 - это сверхсборная машина", - пояснил Черник.

Эксперт также прокомментировал поступление военной помощи от союзников, в том числе в рамках проголосованного пакета от США.

"В полной мере влияние помощи Силы обороны должны были бы почувствовать где-то к началу осени, возможно летом. В моем понимании, что такое полная интеграция всего оружия - это начинает работать F-16 против "сушек", большое количество ракет ATACMS... Сегодня отличные новости, огромное "хлопканье" на Крымском полуострове. Думаю, что идет прощупывание противовоздушной обороны врага с прицелом на Крымский мост... И конечно артиллерийских снарядов побольше. Здесь есть прорывной момент даже не у американцев, а у наших коллег немцев - фирма "Рейнметаль", которая производила до 70 тыс снарядов в год до начала войны по итогам 2023 года задекларировала производство 700 тыс. Это прорыв. Плюс чешская инициатива на марше", - сказал Черник.

Он подчеркнул, что есть потребность именно в большом количестве оружия для ощутимого результата.

"Надеемся, интегрируя эту всю работу вместе, для нас стратегическая цель неизменна - обвалить южный плацдарм и выйти на северное поазовье. Я сторонник, что это возможно. Но при одном условии - очень много оружия. Не 10 ракет ATACMS, а 200-300-400. И такая же ракетно-бомбовая нагрузка на F-16", - подчеркнул Черник, отметив, что пока не понятно, смогут ли партнеры это все нам предоставить в таком количестве, но есть вероятность.

Защита Украины - что нужно ВСУ

Как сообщал УНИАН, в мае Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном отметил, что утверждение Соединенными Штатами решения о новой помощи для Украины имеет решающее значение. Он обратил внимание на насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины, поскольку системы и средства ПВО - это "самый большой дефицит" для Сил обороны.

Зеленский отметил, что гражданские и военные на Харьковщине живут в условиях постоянных ракетных обстрелов со стороны России. Для защиты Харькова и области необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot, сказал он.

Германия пообещала усилить противовоздушную оборону Украины, отправив несколько своих собственных систем Patriot, а также призвала на помощь других союзников.

Однако вчера издание Politico написало, что почти никто не поддержал инициативу Берлина.

Одной из причин нежелания отправлять Patriot является их дороговизна - около 1 миллиарда долларов за единицу - и каждая ракета-перехватчик, которую они запускают, также стоит миллионы. Более того, страны не хотят брать на себя удар по собственной противовоздушной обороне, необходимый для осуществления поставок в Украину, говорит Фабиан Хоффманн, исследователь ракетных технологий в Университете Осло.

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