Берлин обещал помочь Украине в укреплении ПВО, но эту инициативу мало кто поддержал.

Германия пообещала усилить противовоздушную оборону Украины, отправив несколько своих собственных систем Patriot, а также призвала на помощь других союзников, но почти никто больше не последовал примеру Берлина.

Страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые Украине батареи, сообщили изданию Politico два человека, знакомые с ходом переговоров.

"Нет европейского лидерства и единства между главными действующими лицами", - говорит бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге. - Чувство срочности не возросло, скорее, появилось чувство облегчения от того, что американцы снова выполняют свои обязательства".

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Хотя немецкая инициатива охватывает и альтернативные варианты, такие как SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или С-300, именно системы Patriot наиболее эффективны против российских атак.

Одной из причин нежелания отправлять Patriot является их дороговизна - около 1 миллиарда долларов за единицу - и каждая ракета-перехватчик, которую они запускают, также стоит миллионы. Более того, страны не хотят принимать на себя удар по собственной противовоздушной обороне, необходимый для осуществления поставок на Украину, говорит Фабиан Хоффманн, исследователь ракетных технологий в Университете Осло.

Министерство обороны Германии сообщило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды взяли на себя обязательства по финансированию, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, США и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты.

В то же время Испания и Греция пока отказались передислоцировать свои системы, хотя Мадрид отправляет ракеты. Польша также отказалась предоставить одну из своих батарей. Румыния, которая также граничит с Украиной, получила просьбу от президента США Джо Байдена сделать этот шаг. Однако президент страны Клаус Йоханнис заявил, что должен обсудить это в Высшем совете обороны, "чтобы понять, что мы можем предложить и что получить взамен, потому что неприемлемо оставлять Румынию без средств ПВО". Нейтральная Швейцария заказала пять батарей Patriot, но до сих пор не подавала никаких сигналов о том, что готова отправить свои системы, которые скоро выйдут из строя, на восток.

"Проблема в том, что страны не спешат подавать заказы на замену (старых систем), в результате чего отставание от графика, по некоторым оценкам, составляет более двух лет", - пишет Politico.

"Они хотят получить замену один к одному от страны НАТО", - сказал Хоффман.

По его словам, одним из возможных вариантов решения проблемы может стать то, что страны, заказавшие Patriot, уступят свое место в очереди странам, готовым безвозмездно передать Украине свои существующие системы.

Системы Patriot для Украины

Как писал УНИАН, после усиления российских ракетных ударов по Украине Германия согласилась срочно передать еще один комплекс Patriot в дополнение к тем двум, которые она дала в прошлом году. Также сообщалось, что Германия купит у США три системы HIMARS для Украины.

В МИД сообщили, что Украина ведет переговоры о получении еще четырех конкретных комплексов Patriot, еще два есть на примете.

В частности, СМИ писали, что Греция планирует передать Украине ЗРК Patriot. Правительственные источники уверяют, что США предоставили "гарантии" безопасности для страны от турецкой угрозы на все время, пока идет передача Patriot, не уточняя, что это за "гарантии".

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