Глава государства заявил, что нужно как можно скорее доставить новую военную помощь для Украины, утвержденную в США.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил американскую делегацию во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и подчеркнул, что для защиты Харькова и области необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Глава государства сказал, что утверждение Соединенными Штатами решения о новой помощи для Украины имеет решающее значение.

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"Для нас очень важно получить ее как можно скорее", - сказал Зеленский.

При этом, президент обратил на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, поскольку системы и средства ПВО - это "самый большой дефицит" для Сил обороны.

"Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух "Петриотах" для Харькова и Харьковской области", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что гражданские и военные на Харьковщине живут в условиях постоянных ракетных обстрелов со стороны России.

"Конечно, я хочу обсудить гарантии безопасности, как наши команды работают над ними, и мирный саммит, который очень важен для Украины. Нам нужно участие не только Соединенных Штатов. Нам нужна помощь от президента Байдена и от вас, чтобы привлечь как можно больше стран к саммиту мира", - подчеркнул Зеленский.

Блинкен в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это первый визит топ-чиновника США в Украину после принятия пакета военной помощи на 61 миллиард долларов.

Блинкен прибыл в Киев на поезде рано утром. Он надеется "послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудной минуте".

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