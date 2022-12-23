Украинский суд признал россиянина виновным в тяжком преступлении и приговорил его по специальной процедуре.

Депутат российской Госдумы Денис Майданов получил 15-летний тюремный срок за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал постановление Госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также 22 февраля Майданов проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими группировками "ЛДНР".

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В СБУ считают, что такими действиями депутат помог реализовать планы Кремля по захвату украинских территорий.

Шевченковский районный суд Черновцов признал вину Майданова доказанной и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Решение было принято заочно, поскольку в настоящее время осужденный находится в России.

Следует отметить, что Денис Майданов является достаточно известным в России эстрадным певцом.

Как Госдума способствовала российскому вторжению в Украину

15 февраля текущего года Государственная дума обратилась к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность признания террористических группировок "ЛНР" и" ДНР " в качестве независимых государств.

Тем самым Россия нарушила "Минские договоренности", что в Кремле сами и признали. Тогда Украина инициировала консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума, но получила ответ, что меморандум не дает никаких юридических гарантий.

Ровно через неделю – 22 февраля – Госдума ратифицировала соглашение о дружбе между РФ и боевиками "ЛДНР". Соглашение предусматривало в том числе и совместную "оборону границ".

Через два дня после этого российская армия, которая несколько месяцев стягивала солдат и боевую технику к украинской границе, начала полномасштабное вторжение в Украину.

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