Климатологи фиксируют сдвиг сезонов и рост количества тропических ночей в Украине

Климат в Украине продолжает меняться: погода становится все более нестабильной. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Глобальное потепление охватывает почти все регионы планеты, и Украина - не исключение. Согласно новым климатическим наблюдениям, лето становится длиннее, а зима - короче. Весна и осень также смещаются в календаре, а климатические границы сезонов меняются более быстрыми темпами, чем ожидалось.

С 1981 года наблюдается стабильное удлинение теплого периода, в частности растет количество дней с высокими температурами. Сентябрь во многих регионах уже соответствует летнему месяцу по температуре. Сегодня температура +30...+35 °С в сентябре уже никого не удивляет, а случаи заморозков в этот период стали редкостью.

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Само лето, по словам синоптика, становится не только длиннее, но и жарче. На юге и востоке страны ежегодно фиксируются температуры свыше +40 °С, а в прошлом июле в Николаевской области столбик термометра поднимался до рекордных +41,5 °С. Кроме того, растет количество так называемых тропических ночей, когда температура не опускается ниже +20 °С. Такая жара создает значительную тепловую нагрузку на организм человека.

В то же время зима в Украине сокращается. Устойчивый снежный покров встречается все реже, а среднемесячные температуры декабря, января и февраля все чаще имеют плюсовые значения даже на севере страны.

Синоптик акцентировал, что в последние годы в мае учащаются периоды похолоданий, проливных дождей и заморозков. Это происходит из-за того, что Арктический регион теплеет очень быстро, тем самым уменьшая межширотный градиент температуры между полярными и тропическими областями. Следствием этого становятся аномально холодные периоды весной, как это происходит сейчас.

В Украине также увеличивается количество ливней, гроз, шквалов, засух и волн жары. Чаще выпадает крупный град, возрастает риск образования смерчей. Зато средняя скорость ветра несколько уменьшается, благодаря чему снижается частота пылевых бурь и метелей.

"Результатом упомянутых изменений климата и погоды является постепенное смещение природных зон в Украине. Заметно расширяется степная зона на запад и северо-запад, а зона Полесья сокращается", - подытожил эксперт.

Погода на лето 2025 - синоптик предупреждает об опасности

Синоптик Витлий Постригань из Черкасской области прогнозирует, что в этом году погода летом будет жаркой и сухой. Средняя за сезон температура будет на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков ожидается меньше обычной.

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