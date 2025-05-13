На продаже этих квартир супруги могли заработать 440 миллионов гривень.

В 2016-2018 годах киевский бизнесмен Денис Комарницкий вместе с женой владели 110 квартирами в столице. Об этом стало известно из расследования "Слідства.Інфо".

Отмечается, что речь идет о недвижимости в престижных застройках Киева. В частности, они имели 52 квартиры в ЖК "Комфорт Таун". Еще 48 квартир бизнесмена нашли в ЖК "Central Park". Последние 10 квартир, которые удалось найти журналистам, находятся в ЖК "Tetris Hall". Сообщается, что Комарницкий с женой пытались продать эти квартиры в течение нескольких дней или недель с момента приобретения права собственности.

Расследователи отмечают, что на продаже этой недвижимости Комарницкий с женой могли заработать 440 миллионов гривень. Также, учитывая подозрения Комарницкому в причастности к схемам по выделению земли в Киеве под застройки, журналисты предполагают, что эти квартиры могли стать способом расчета за предоставление таких услуг.

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Дело Комарницкого: что известно

В начале февраля НАБУ провело обыски у экс-депутата Киевсовета времен мэра Черновецкого, бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Позже стало известно, что Комарницкого объявили в розыск. Ему объявили подозрение по статье о создании и руководстве преступной организацией с целью незаконного присвоения киевской земли.

Впоследствии журналисты обнаружили, что Комарницкий сбежал за границу. По данным СМИ, он сбежал из Украины в сопровождении правоохранителей, а к украинской границе его везли под прикрытием машины с табличкой "200".

Впоследствии Комарницкий в комментариях СМИ отверг обвинения в коррупции, назвав их "фейковыми новостями" и "ерундой".

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