Переговоры в Стамбуле: Трамп намекает на участие, Путин все еще маневрирует, - Sky News

Вероятно, Путин пытается выиграть время, но давление и угрозы новыми санкциями заставляют его к реакции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность поездки в Турцию в этот четверг, где могут состояться мирные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пишет Sky News.

В воскресенье Зеленский открыто пригласил Путина на встречу в Стамбуле, однако Кремль до сих пор не подтвердил свое участие.

"Я думал о перелете. Я не знаю, где буду в четверг", - сказал Трамп в понедельник.

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"У меня так много встреч. Думаю, такая возможность существует, если я считаю, что что-то может произойти", - добавил он.

Зеленский в ответ поддержал участие американского политика в переговорах:

"Я поддержал президента Трампа в идее прямых переговоров с Путиным. Я открыто выразил свою готовность к встрече. И, конечно, все мы в Украине были бы благодарны, если бы президент Трамп мог быть там с нами на этой встрече в Турции".

Несмотря на это, российская сторона пока не сообщила о планах отправлять делегацию на эти переговоры.

"В общем, мы решительно настроены серьезно искать пути достижения долгосрочного мирного урегулирования. Вот и все", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков в понедельник.

Эти заявления прозвучали на фоне давления со стороны международной коалиции, включая премьера Великобритании Кира Стармера, которая угрожает Москве новыми санкциями в случае несоблюдения предложенного 30-дневного прекращения огня, которое должно было бы начаться в понедельник.

Хотя Россия выступила за прямые переговоры, ее продолжение атак на Украину вызывает сомнения в ее искренности. По данным Киева, в ночь со вторника на воскресенье Россия запустила более 100 беспилотников.

Европейские союзники остаются настороженными.

"Мы хотим видеть, что Россия также стремится к миру. Чтобы хотеть мира, нужны двое, чтобы хотеть войны, нужен только один, и мы видим, что Россия явно хочет войны", - заявила вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас.

Переговоры в Стамбуле: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин, выступая ночью 11 мая, проигнорировал предложение Украины о 30-дневном перемирии, а взамен выдвинул другое - провести прямые переговоры РФ и Украины 15 мая в Турции без предварительных условий. "Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", - сманипулировал диктатор.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции в четверг, 15 мая, но только лично с главой Кремля Владимиром Путиным. В то же время Зеленский заявил, что Украина будет ждать и предложенного ранее полного прекращения огня с 12 мая.

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