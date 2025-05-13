Яйца содержат огромное количество питательных веществ.

Завтрак обычно начинается с яиц - взбивают ли их в омлет, запекают или варят вкрутую, - съедать хотя бы одно яйцо каждый день довольно просто. Этот основной продукт для завтрака популярен из-за белка, который помогает вам насытиться в начале дня.

Издание Delish выяснило у эксперта по питанию доктора Келлиэнн Петруччи о всех факторах, которые следует учитывать, прежде чем есть яйцо на завтрак.

Польза яиц для здоровья

Яйца содержат огромное количество питательных веществ. Каждое крупное яйцо содержит шесть граммов полноценного белка, но помимо макронутриентов, яйца содержат несколько важных соединений. Одним из особенно ценных питательных веществ является холин, который содержится именно в яичных желтках.

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"Холин помогает строить крепкие, упругие клеточные мембраны, а также играет важную роль в метилировании - процессе включения и выключения генов", - говорит Петруччи.

Являясь одним из составных элементов нейромедиатора ацетилхолина, холин также играет важную роль в регуляции настроения и памяти.

"Высокое потребление холина может помочь предотвратить депрессию, потерю памяти и тревожность", - добавила эксперт.

По ее словам, яйца также являются хорошими источниками рибофлавина, железа, цинка, фолата, фосфора, а также витаминов A, D, B6 и B12.

Можно ли есть яйца каждый день

"Как выяснилось, яйца не оказывают существенного влияния на уровень холестерина. А когда яйца все же изменяют уровень холестерина, исследования намекают, что они делают это в хорошем смысле", - говорит Петруччи.

Последние исследования показывают, что большая часть холестерина в нашем организме производится печенью из пищевых насыщенных и трансжиров, а не из холестерина, содержащегося в пище. А в каждом яйце содержится всего 1,5 грамма насыщенных жиров, и этого едва ли достаточно, чтобы бить тревогу.

Однако стоит задуматься о том, как вы едите яйца. Сочетание яиц с мясными блюдами на завтрак, содержащими натрий и насыщенные жиры, как бекон и колбаса, может создать свой собственный набор рисков для здоровья.

Хотя эти продукты могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, но эти риски связаны с большим и постоянным потреблением потенциально вредных ингредиентов.

Доктор Петруччи также отмечает, что жир, который используется для приготовления, может повлиять на общую питательность яиц. Она рекомендует использовать высококачественные жиры, способные выдерживать высокие температуры, как оливковое масло, сливочное масло и органическое топленое масло.

Ранее УНИАН писал, как "идеально" сварить яйца вкрутую или всмятку.

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