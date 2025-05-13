Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили.

В апреле украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из Соединенных Штатов Америки. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

По сравнению с апрелем прошлого года спрос на подержанные авто из США вырос на 6%. Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили - на них пришлось 42,2% продаж.

Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (42,1%), а на третьей позиции расположились гибридные авто (7,9%). На дизельные и на автомобили с ГБО пришлось 4% и 3,8% продаж, соответственно.

Видео дня

ТОП-5 подержанных авто из США:

Tesla Model Y - 534 единицы;

Tesla Model 3 - 471;

Ford Escape - 271;

Nissan Rogue - 205;

Jeep Cherokee - 201.

Отметим также, что средний возраст "американцев" с пробегом, которые в апреле пополнили автопарк нашей страны, составил 5,7 года.

Мировой авторынок - главные новости

В этом году Toyota остается самым популярным в мире автомобильным брендом. Всего в первом квартале этого года японский автогигант продал 2,26 млн авто. На второй позиции расположился Volkswagen, тогда как третье место занял американский Ford.

Также стоит сказать, что автомобиль Toyota Corolla стал самой популярной моделью в этом году, обойдя легендарный пикап Ford F-Series, который ранее был лидером.

Всего в первом квартале этого удалось продать более 244 тысяч автомобилей Toyota Corolla. На второй позиции расположился компактный полноприводный автомобиль класса SUV Toyota RAV4.

Вас также могут заинтересовать новости: