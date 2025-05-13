Он также объяснил, как Зеленский сможет провести прямую встречу с Путиным, учитывая запрет на прямые переговоры.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show рассказал, встретиться ли Зеленский с другими представителями РФ в Стамбуле 15 мая, если туда не поедет Путин.

"Нет, конечно. Это же не формат. Президент не может встречаться… Мы же понимаем конструкцию власти в России. И понятно, что даже люди с формальным статусом министров вряд ли уполномочены принимать те или иные решения. Принимать решения о продолжении или остановке войны может только Путин", – рассказал Подоляк.

Он также объяснил, как Зеленский сможет провести прямую встречу с Путиным, учитывая запрет на прямые переговоры.

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"Я думаю, что будут внесены изменения в это решение Совета национальной безопасности и обороны. И если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа – я думаю, что буду внесены юридические коррективы… Здесь юридически просто будет внести решение СНБО, будут приняты необходимые юридические регламентные нормы", – объяснил Подоляк.

Переговоры Украины и РФ: что известно

Напомним, ранее Путин отклонил идею 30-дневного перемирья с Украиной. Вместо этого он предложил провести прямые переговоры между Киевом и Москвой 15 мая в Стамбуле. Зеленский принял предложение и заявил, что будет лично там ждать Путина в этот день.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин вряд ли поедет в Стамбул на прямые переговоры с Украиной. По их мнению, сейчас в Москве прорабатывают условия для отказа Путина от этой поездки.

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