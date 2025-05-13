Известная украинская актриса рассказала о кризисе в браке: 'Подавали на развод'

К счастью, паре удалось сохранить семью.

Звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о кризисах в браке с мужем Олегом Збаращуком. В интервью Славе Демину актриса призналась, что какое-то время они с супругом постоянно ссорились.

Яна даже обращалась к психологу за помощью, однако, по ее словам, специалист сделала все возможное, чтобы они расстались. Пара даже подавала заявление на развод. Однако позже они решили дать своим отношениям еще один шанс и обратились к другому психологу, которая помогла им.

"Мы познакомились и сразу начали жить вместе – я забеременела. И у нас не было того периода, чтобы мы друг друга узнали больше. Учитывая то, что мы постоянно работали, мы почти не были вместе. Мы начали сильно ссориться. Мы даже подавали документы на развод. Я отдала ему свидетельство о браке и говорила, что мы расстаемся. А они что-то подали, а потом вернули быстренько", - ошеломила Глущенко.

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По словам Яны, с тех пор они с мужем все проговаривают. Она считает это хорошей практикой, ведь тогда не будет обид и недопониманий.

"Мы сошлись, потому что я сказала: "Хорошо, иди. А я все сама смогу: арендуем меньшую хату и я реабилитируюсь, все нормально, малой со мною". И через дня три возвращается и говорит: "Люблю тебя и все". Я отвечаю: "Вот любишь, тогда давай жить дружно". И все мы переехали из того дома в другую часть Киевской области, где по сей день живем", - пояснила Глущенко.

Напомним, ранее Яна Глущенко рассказала о реакции актеров "Дизель шоу" на ее уход.

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