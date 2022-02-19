Ранее президент Зеленский инициировал консультации государств, подписавших документ.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен сделала важное заявление о Будапештском меморандуме - документе, в результате подписания которого Украина лишилась ядерного оружия.

В эфире телеканала "Украина 24" дипломат заявила, что документ не предусматривает международных юридических обязательств.

"Будапештский меморандум - это предложение. Я думаю, что сейчас нужно попробовать все, чтобы избежать войны", - добавила она.

Отметим, ранее в интервью сайту ТСН посол Германии признавала, что большого эффекта от документа нет.

"Международные соглашения, вы упомянули о Будапештском меморандуме - это договоренность, но нет возможности это имплементировать, если действительно нужно. Это подписи и ничего другого", - утверждала она.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции инициировал консультации стран-подписантов документа.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз, а я, как президент, впервые. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел", - рассказал он

Справка УНИАН. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.