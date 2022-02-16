Накануне российские депутаты попросили Путина признать террористические группировки на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин считает, что решение Госдумы опризнании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" противоречит Минским соглашениям.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

По его словам, обращение российских депутатов "принято к сведению".

"Какого-то четкого регламента на сей счет не существует", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о дальнейших действиях после получения обращения Госдумы.

"Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", - добавил Песков.

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Он также согласился, что признание "ЛДНР" не корелируется с "Минском".

"Это действительно так", - повторил Песков.

Признание Госдумой "ЛДНР" - что произошло

Как сообщал УНИАН, в январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

15 февраля Госдума РФ поддержала это обращение и направила его к Путину.

В этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сообщила международным партнерам, что возможное признание Россией оккупационных администраций "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

В то же время, Верховная Рада приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

ВР призвала международные организации не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".