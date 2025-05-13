Звезда 'Дизель шоу' впервые назвала виновника в гибели Марины Поплавской

Яна Глущенко раскрыла инсайдерскую информацию.

Звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко впервые публично назвала виновника в роковом ДТП, случившемся еще в 2018 году, в котором погибла ее подруга Марина Поплавская.

По словам Яны, во всем виноват водитель автобуса, в котором они ехали, так как он уснул за рулем.

После ДТП адвокат общалась с водителем, однако он тогда сказал, что Поплавская его отвлекла. А вот Яна считает, что он должен был сесть в тюрьму, так как вина лежит полностью на нем.

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"Это инсайдерская информация. Почему это случилось - наш водитель уснул. Об этом никто не говорил: он врезался в грузовик. Когда все это произошло, то он, возможно, в состоянии аффекта говорил, что его Маринка отвлекла. И когда наш адвокат спрашивала, что с ним делать, я сказала, что он должен сидеть. И я это сказала одна из шести актеров, - рассказала Глущенко в интервью Славе Демину.

Яна добавила, что они всегда ездили через Житомир, где Марина выходила. Однако в тот раз она поехала дальше, так как следила за тем, чтобы водитель не уснул.

По словам Глущенко, водителю дали три года условно. Больше о его судьбе она ничего не знает.

"Но он признал свою вину. Сестре Марине должен выплатить возмещение, к чему обязал суд. А у меня была очень дорогая операция (на ногах – прим. ред.) и мне ничего не выплатили. Там только немного – 10 тыс. грн. А операция была намного дороже", - добавила артистка.

Напомним, ранее Яна Глущенко рассказала о реакции актеров "Дизель шоу" на ее уход.

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