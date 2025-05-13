Наталка Диденко прогнозирует дожди, в Карпатах - с мокрым снегом, а также низкую температуру.

Прохладная и даже холодная погода в Украине еще продлится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Будет холодно и на улице, и дома", - прогнозирует она.

В частности, сегодня, 13 мая, максимальная температура воздуха составит в течение дня +14...+17 градусов, а на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине только +9...+12 градусов.

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Практически повсеместно будет преобладать облачная погода с периодическими дождями. В Карпатах осадки будут с мокрым снегом и только на юго-востоке Украины ожидается погода без существенных осадков.

В Киеве сегодня днем предполагается дождь, а воздух прогреется лишь до +12...+14 градусов.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

О том, что холодная погода в Украине еще продлится, говорят и в Укргидрометцентре.

"Эта неделя - пока продолжаем запасаться теплом, теплыми вещами и терпением. Потому что у нас продолжает удерживаться и влиять на территорию Украины холодная воздушная масса из северных широт, поэтому она нам будет обеспечивать достаточно прохладные ночи", - сообщила синоптик Наталья Птуха.

По прогнозу, погода будет оставаться такой, как была в последние несколько дней. Будет прохладно, ночи будут холодными, временами будет дождливо. Даже 20-градусного тепла пока ждать не стоит.

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