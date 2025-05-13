Прохладная и даже холодная погода в Украине еще продлится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Будет холодно и на улице, и дома", - прогнозирует она.
В частности, сегодня, 13 мая, максимальная температура воздуха составит в течение дня +14...+17 градусов, а на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине только +9...+12 градусов.
Практически повсеместно будет преобладать облачная погода с периодическими дождями. В Карпатах осадки будут с мокрым снегом и только на юго-востоке Украины ожидается погода без существенных осадков.
В Киеве сегодня днем предполагается дождь, а воздух прогреется лишь до +12...+14 градусов.
Когда в Украине потеплеет - прогноз
О том, что холодная погода в Украине еще продлится, говорят и в Укргидрометцентре.
"Эта неделя - пока продолжаем запасаться теплом, теплыми вещами и терпением. Потому что у нас продолжает удерживаться и влиять на территорию Украины холодная воздушная масса из северных широт, поэтому она нам будет обеспечивать достаточно прохладные ночи", - сообщила синоптик Наталья Птуха.
По прогнозу, погода будет оставаться такой, как была в последние несколько дней. Будет прохладно, ночи будут холодными, временами будет дождливо. Даже 20-градусного тепла пока ждать не стоит.