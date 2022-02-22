Дружбу с "ДНР" и "ЛНР" одобрили почти 400 депутатов Госдумы.

Российская Госдума во вторник, 22 февраля, проголосовала за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

За такое решение проголосовали 398 человек, никто не воздержался и не высказался против.

Документы в Госдуму подал президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Договоры подписали российски лидер, а также главари "ДНР" и "ЛНР" – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

"...стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", – говорится в договорах.

В частности, в документах идет речь об общем использовании российского рубля, "защите прав этнических меньшинств" и "обороне границ".

Документы заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми государствами. РФ также решила отправить на захваченную часть Донбасса "миротворцев".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает действия российских властей нарушением суверенитета нашей страны. Украинский лидер подчеркнул, что в мире нашу страну продолжат признавать в прежних границах.

В частности, в США и Евросоюзе уже осудили действия России. Президент США Джо Байден уже ввел в действие санкции против "ЛДНР".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Путин, признав "ДНР" и "ЛНР", "разорвал в клочья Минские соглашения" по Донбассу. Дипломат также подтвердила, что Штаты 22 февраля введут новые санкции против РФ.