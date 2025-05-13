На территорию Украины продолжает влиять холодная воздушная масса с северных широт, которая обеспечивает достаточно прохладные ночи.

Сильного тепла украинцы пока не увидят, на этой неделе еще надо запастись терпением и ждать. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"Эта неделя - пока продолжаем запасаться теплом, теплыми вещами и терпением. Потому что у нас продолжает удерживаться и влиять на территорию Украины холодная воздушная масса из северных широт, поэтому она нам будет обеспечивать достаточно прохладные ночи", - отметила она.

Так, в ночные часы в Украине будет около +2°...+8°, а в дневные +10°...+15°, местами - до +18° - преимущественно в южных и восточных областях.

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За счет этой холодной воздушной массы местами могут быть ночные заморозки на поверхности почвы. Прежде всего - для западных и северных областей.

"За счет атмосферных фронтов... в дневные часы может быть неустойчивая погода. С облачным небом. Поэтому преимущественно небольшие дожди могут быть также по территории Украины. Ну, и это в дополнение еще будет препятствовать прогреву, потому что будет меньше солнца", - отметила Птуха.

По ее словам, ситуация пока будет оставаться такая же, как была в последние несколько дней. "Прохладная, холодные ночи, временами дождь. И днем также сильно пока не прогревается", - сказала эксперт и отметила, что пока о 20-градусных температурах украинцы могут забыть.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая и холодная погода с дождями.

Он пояснил, что в Украину будет поступать холодный воздух из северных регионов Европы. В результате в течение второй декады мая на большей части территории страны будет преобладать влажная и прохладная погода с температурой на 4-8 градусов ниже климатической нормы.

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