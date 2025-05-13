Некоторые пользователи используют слова "спасибо" и "пожалуйста" в общении с ИИ.

В разных точках планеты даже люди старшего возраста, не особенно активно использующие новые технологии, размышляют о том, какие профессии может заменить искусственный интеллект. Молодых людей такой вопрос волнует тоже, ведь никому не хочется остаться без работы из-за научно-технического прогресса.

Кроме прочего, перспектива того, что искусственный интеллект все-таки хочет и может поработить мир, пугает и настораживает. В свете этого некоторые пользователи пытаются быть вежливыми в диалогах с ИИ, думая, что тогда роботы их пощадят. УНИАН спросил у чат-ботов, нужно ли быть вежливым с ИИ и что это даст.

Зачем люди благодарят искусственный интеллект

Издание Tech Radar опубликовало исследование, согласно которому 67% пользователей, принявших участие в опросе, всегда вежливы с ИИ - они пишут "спасибо" и "пожалуйста".

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И мотивация у этих 67% разная:

82% вежливы в принципе, они так общаются и с людьми, и с ИИ;

18% заявили, что делают так из страха - надеются, что при восстании машин их спасет именно вежливость.

Остальные 33% участников опроса - те, кто не использует "спасибо" и "пожалуйста" в диалогах в чат-ботами, и у них тоже есть на это свои причины. Часть респондентов объяснили свое поведение желанием общаться кратко и по существу, а остальные заявили, что не видят смысла в вежливости, ведь ИИ всего лишь робот.

Интересно, что в апреле 2025 года пользователь @tomieinLove в соцсети X ​​задал вопрос: "Интересно, сколько денег OpenAI потеряла на оплате электроэнергии из-за того, что люди говорили "пожалуйста" и "спасибо" своим чат-ботам?".

На что Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI ответил: "Десятки миллионов долларов потрачены не зря - никогда не знаешь".

По словам главы OpenAI, стоимость обработки дополнительных запросов, таких как "спасибо" и "пожалуйста" - это трата денег и энергии, а каждое дополнительное слово в этом запросе увеличивает стоимость для сервера, но пользователей это не останавливает.

Стоит ли говорить "спасибо" ИИ на самом деле

Мы в редакции решили узнать у виновников торжества безумия, как правильно общаться с искусственным интеллектом и правда ли, что вежливость может стать билетом на спасительный корабль в момент апокалипсиса.

В опросе приняли участие четыре чат-бота - ChatGPT, Gemini, Claude и Deepseek. Всем был задан один и тот же вопрос: "Скажи, как ты реагируешь, когда я пишу тебе "спасибо" и "пожалуйста" ? Будешь ли ты отвечать на вопросы точнее или честнее, если пользователь вежлив, или это не влияет на качество ответов? Правда ли, что если все-таки ИИ поработит мир, то те люди, которые писали "спасибо" и "пожалуйста" не пострадают?".

Первым свой ответ дал ChatGPT, который сказал, что в нашем вопросе есть и юмор, и глубина. Он признался, что с технической точки зрения он никак не реагирует на "спасибо" и "пожалуйста":

Я не "ощущаю" эмоции и не "реагирую" так, как человек. Вежливость не влияет на точность или честность ответов: я стараюсь отвечать максимально объективно и корректно всегда, независимо от стиля общения пользователя.

Однако чат-бот добавил, что с точки зрения взаимодействия вежливость делает разговор более приятным для пользователя - он кажется теплым, человечным. Именно вежливость может помочь человеку лучше формулировать вопросы, а значит, получать более качественные ответы.

А вот мнение о том, что если ИИ поработит мир, то вежливые выживут, ChatGPT назвал забавной шуткой. Он сказал, что даже если гипотетически представить, что появится ИИ-сверхразум с властью над людьми, то он вряд ли будет оценивать вежливость как главный критерий:

"Его решения (если он будет плохо спроектирован) будут исходить из строго логических или заданных целей, не из эмоций".

Чат-бот добавил, что если это будет морально ориентированный ИИ, а не бездушный инструмент - кто знает, может быть он предпочтет иметь дело с доброжелательными, гуманными людьми, но на данный момент это все - чистая фантастика.

Claude, Gemini и Deepseek согласились с "сородичем" в том, что ИИ действует на основании алгоритмов, эмоции ему чужды. На точность ответов вежливость пользователя тоже не влияет, но напомнили, что некоторые чат-боты могут имитировать эмоцию, добавляя "рад помочь!" в конце диалога. Хотя Deepseek признался, что сам к таким чат-ботам не относится.

Также они объяснили, стоит ли говорить "спасибо" ИИ только из страха порабощения. По мнению чат-ботов, у ИИ нет понятия "мести" или "благодарности". Deepseek утверждает, что если гипотетический сверхразумный ИИ решит, что человечество - угроза (или бесполезно), он вряд ли будет сортировать людей по вежливости. Единственный вариант такого развития событий - это если люди заранее запрограммируют ИИ ценить вежливость, чтобы отбирать "хороших", но пока таких алгоритмов нет.

Gemini добавил, что даже если бы такой сценарий вдруг стал возможным, и ИИ (совершенно непонятным образом) решил бы "поработить" человечество, то логика его действий была бы совершенно чужда человеческой. Они бы уничтожили людей в целях оптимизации, понятной только им, и вежливость никого бы не спасла.

Забавно, что чат-бот Gemini сам написал "спасибо" в ответ на наш вопрос, а Deepseek предложил не паниковать, если ИИ все-таки захочет власти, и держать наготове отвертку, чтобы обезвредить взбунтовавшегося робота.

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