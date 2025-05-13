По его словам, украинскими дронами уничтожаются очень дорогие системы врага

В последнее время Украина осуществила достаточно успешные удары по системам ПВО в Крыму и это может быть прелюдией к следующим более мощным атакам вглубь территории полуострова. Об этом сказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Radio NV.

Он напомнил, что Крым это логистическая база врага, потому что большинство поставок на временно оккупированные территории идет именно через полуостров, куда товары из РФ доставляют морем, а часть автомобильным путем через мост, потому что дальше это все попадает на фронт. При этом добавил, что россияне могут поставлять это и вдоль Азовского моря, но такой вариант гораздо сложнее и опаснее, чем через Крым.

"Украинские удары достаточно успешны в последнее время. Они могут быть прелюдией к следующим более мощным уже вглубь территории Крыма, когда уничтожаются базы с топливом, с боеприпасами. Но даже уничтожение самих систем ПВО очень чувствительный удар по врагу", - подчеркнул Нарожный.

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По его словам, в последнее время Украина нанесла большое количество ударов по российским системам ПВО, в основном для этого применялись дроны.

Эксперт напомнил, что Главное управление разведки Минобороны Украины показало свою новейшую разработку - безэкипажный катер, который является носителем дронов.

"То есть некий мини авианосец, который подходит очень близко к побережью и с него стартуют эти дроны. Они достают на довольно дальние расстояния - даже до 15-20 км. А все средства ПВО размещены на побережье для того, чтобы сбивать ракеты и все, что летит вглубь полуострова", - рассказал Нарожный.

По его словам, поэтому этими украинскими дронами уничтожаются очень дорогие системы врага - радары, пусковые установки, зенитно-ракетные комплексы, в частности, "Бук". Он добавил, что у врага не хватает средств для того, чтобы сбивать именно такие мелкие цели, которыми являются FPV-дроны, которыми наносятся удары. Нарожный подчеркнул:

"Восстанавливать такие системы очень дорого и это было очень трудно делать еще даже до санкций, потому что цикл производства таких систем очень длинный - более года. Для того чтобы выпустить с конвейера радар системы С-300 или С-400 необходимо десятки миллионов долларов".

По его словам, поскольку враг перебрасывает в Крым системы ПВО из разных регионов, то этим открывает возможность наносить удары по российской территории, где есть военные арсеналы, нефтеперерабатывающие заводы и такой деятельности ГУР и ВМС Украины "можно только аплодировать".

Ситуация в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, небо над оккупированным полуостровом россияне пытаются защищать лучше, чем собственно российские регионы. Он объясняет это тем, что для Москвы Крым имеет логистическую и символическую ценность:

Он отмечал, что российские захватчики забирают системы противовоздушной обороны с других направлений, чтобы использовать их для прикрытия оккупированного Крыма.

Представитель ВМС отметил, что украинским защитникам уже удалось уничтожить много систем противовоздушной обороны и военных объектов захватчиков, однако россияне до сих пор способны запускать из Крыма дроны-камикадзе.

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