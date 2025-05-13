'Ты нас подвела': Яна Глущенко рассказала о реакции актеров 'Дизель шоу' на ее уход

Несмотря ни на что, девушка решила выбирать себя.

Актриса комедийного жанра, участница "Дизель шоу" Яна Глущенко назвала реальную причину своего ухода из проекта. По ее словам, она хочет попробовать себя в новых ролях.

Девушка в интервью Славе Демину рассказала, что пока коллеги выплатили ей только 90 процентов, остаток за рекламные интеграции должны выплатить позже.

"Я хочу быть разной и показать, что могу сыграть что-то серьезное. Я готовила их, но почему-то они воспринимали это как шутку. Я отработала десять лет. На 90% рассчитались. Осталось еще немного за рекламные интеграции", - рассказала Глущенко.

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Яна добавила, что когда сообщила коллегам о своем уходе, они сказали, что она их подвела. Однако, несмотря на это, Глущенко решила выбирать себя.

"Когда мне сказали, грубо говоря, "ты нас подвела", то я объяснила все очень четко. Я работала беременной, сразу после родов, ковид, два воспаления легких, после аварии и я думала о них, а теперь хочу о себе. Половина коллектива меня поддержали, потому что ты хочешь дальше. И я хочу выбирать себя. Параллельно (участвовать в разных проектах, - УНИАН) – таких вариантов не было. Или так, или так", - объяснила звезда.

Напомним, ранее звезда "Дизель шоу" отреагировал на внезапный уход Яны Глущенко из шоу.

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