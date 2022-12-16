Андрей Гурулев заявил, что Вашингтон слишком далеко для нанесения ударов.

Одиозный представитель партии "Единая Россия" и депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Гурулев нашел новую цель для ракетных атак. Он призвал бомбить Лондон.

"Многие будут говорить: "Как так можно?", но я еще месяца три назад говорил. Не надо бить по Вашингтону – он слишком далеко, вон Лондон рядом. Если брать эту так называемую Европу, то рассадник главный он в Лондоне", – заявил россиянин в эфире у пропагандиста Владимира Соловьева.

При этом он объяснил, что бить по столице Великобритании нужно осторожно, не трогая жилые районы, а только по центрам принятия решений и авиабазам.

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"А слушать, как они по Москве собираются направить снаряды?! Это нормально?", – начал возмущаться Гурулев в ответ на недоумение собеседников.

По его словам, для реализации этого плана нужно подготовиться, потому что их ракеты редко достигают военных баз.

Угрозы Европе со стороны России - что известно

Российские политики неоднократно угрожали ударить по странам НАТО из-за поддержке Украины, доходило даже до ядерных угроз. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев как-то обозвал членов НАТО "атлантическими импотентами".

Кроме того, он пригрозил наращиванем производства средств поражения, заявив, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

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