Ослабление торговой напряженности между Китаем и США полезно, но остаются некоторые неопределенности.

Цены на нефть снизились во вторник, 13 мая, после достижения двухнедельного максимума на фоне паузы в торговой войне между США и Китаем после временного снижения тарифов обеими странами. При этом остаются опасениями по поводу роста поставок.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,3%, до 64,74 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 18 центов, или на 0,3 %, до 61,77 доллара.

"Хотя ослабление торговой напряженности между Китаем и США полезно, все еще остается много неопределенности относительно того, что произойдет через 90 дней. Эта неопределенность может продолжать оказывать негативное влияние на спрос на нефть", - заявили аналитики ING.

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Однако основные противоречия, которые привели к спору, сохраняются, включая дефицит торгового баланса США с Китаем и требование президента Дональда Трампа к Пекину принять более активные меры по борьбе с кризисом фентанила в США. Рынки также рассматривали рост предложения как ключевой фактор снижения цен на нефть.

"Несмотря на то, что спрос был главной проблемой для нефтяного рынка, увеличение предложения со стороны ОПЕК+ означает, что рынок нефти будет хорошо обеспечен до конца года", - заявили аналитики ING, добавив, что степень обеспеченности рынка будет зависеть от того, будет ли ОПЕК+ придерживаться планов по агрессивному увеличению поставок в мае и июне.

Цены на нефть - последние новости

5 мая цены на нефть снизились более чем на 2 доллара за баррель из-за планов ОПЕК+ ускорить увеличение добычи "черного золота".

7 мая цены на нефть выросли на фоне анонсированных переговоров между США и Китаем и вероятного снижения добычи в Америке.

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