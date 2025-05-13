Он подчеркнул, что без участия Путина заключение мирного соглашения невозможно.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американский лидер Дональд Трамп грозит выйти из процесса урегулирования российско-украинской войны, если стороны конфликта не проведут прямых переговоров. Об этом он сказал в интервью Breitabart.

По его словам, Трамп "в ультимативной форме" настаивает на прямых переговорах сторон.

"Надеюсь, что в скором времени состоится мирный саммит, на котором Зеленский и Путин встретятся лично, чтобы договориться о прекращении войны в Украине", - отметил он.

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Уиткофф заявил, что среди ключевых вопросов на переговорах остаются обсуждение территорий Украины, ситуации вокруг ЗАЭС и обеспечения доступа Киева к водным путям.

"Думаю, что если США отступят от этого конфликта, то есть не захотят в него вмешиваться и скажут, что это не их война и что они сделали все, что могли, то это будет плохим результатом для всех. Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для русских. Я думаю, что русские на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это значит для них. Наша задача собрать их в одной комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию здесь плохи для всех. Это наша работа", - сказал спецпредставитель президента США.

Он утверждает, главные разногласия касаются пяти регионов. Уиткофф пояснил:

"Основные камни преткновения сводятся к пяти регионам. Мы ведем разговор о том, отступит ли Россия за определенные административные линии. То же касается и украинцев".

Спецпосланник подчеркнул, что без участия Владимира Путина заключение мирного соглашения невозможно, поэтому, по его мнению, необходимо вести диалог со всеми.

Уиткофф также выразил уверенность, что сейчас есть реальный шанс положить конец войне.

Возможность переговоров в Стамбуле

Накануне Трамп сделал заявление относительно возможной встречи Украины и России в Турции. Она может состояться уже в четверг, 15 мая. Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где должна состояться встреча Украины и РФ.

В свою очередь Зеленский заявил, что это "очень важные слова". Он напомнил, что поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня. По его словам, эта инициатива может дать основу дипломатии.

Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Разговоры, в частности, были посвящены прекращению войны в Украине.

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