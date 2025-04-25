В первом полуфинале выступят артисты из 18 стран, среди которых будут и украинские музыканты.

Меньше чем через месяц состоится долгожданный международный конкурс "Евровидение-2025", который в этом году будет проходить в Базеле, Швейцарии. В первом полуфинале выступят артисты из 15 стран, которые будут соревноваться за право представить свои государства в гранд-финале.

Первый полуфинал запланирован на 13 мая этого года. Кстати, во время этого этапа шоу на сцене появятся и украинские музыканты. Ранее стало известно, что группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну с песней "Bird of Pray", выступит под номером 5.

Кстати, в прошлом году представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil также выступали пятыми и смогли со своим треком "Teresa&Maria" не только попасть в финал, но и занять третье место на песенном событии. Всего в этом году в первом полуфинале появится 18 стран.

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За места в гранд-финале будут соревноваться только 15 государств, а Испания, Италия и Швейцария представят свои номера, но не будут участвовать в голосовании. Всего в шоу примут участие 37 стран. С каждого полуфинала в финальный этап пройдет по 10 участников.

В финал, как известно, сразу проходят государства "большой пятерки" - Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Швейцария, которая в этом году принимает конкурс у себя.

Участники первого полуфинала "Евровидения-2025" и их песни

Исландия: Væb - "Róa"

Польша: Юстина Стечковская - "Gaja"

Словения: Klemen - "How Much Time Do We Have Left?"

Эстония: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"

Испания: Melody - "Esa diva"

Украина: Ziferblat - "Bird of Pray"

Швеция: KAJ - "Bara bada bastu"

Португалия: Napa - "Deslocado"

Норвегия: Kyle Alessandro - "Lighter"

Бельгия: Red Sebastian - "Strobe Lights"

Италия: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Азербайджан: Mamagama - "Run with U"

Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta l'Italia"

Албания: Shkodra Elektronike - "Zjerm"

Нидерланды: Claude - "C'est la vie"

Хорватия: Marko Bošnjak - "Poison Cake"

Швейцария: Zoë Më - "Voyage"

Кипр: Theo Evan - "Shh"

К слову, второй полуфинал состоится 15 мая. Во время него свои страны представят 19 певцов, из которых трое автоматически попадут в финал. Имя победителя "Евровидения-2025" станет известно 17 мая во время гранд-финала конкурса.

Напомним, ранее были названы лучшие песни конкурса Евровидение XXI века. В рейтинг попало 40 композиций. В этот список также попало сразу несколько украинских треков, которые принесли Украине победу на международном событии. Однако первое место все же досталось другой стране.

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