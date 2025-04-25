Меньше чем через месяц состоится долгожданный международный конкурс "Евровидение-2025", который в этом году будет проходить в Базеле, Швейцарии. В первом полуфинале выступят артисты из 15 стран, которые будут соревноваться за право представить свои государства в гранд-финале.
Первый полуфинал запланирован на 13 мая этого года. Кстати, во время этого этапа шоу на сцене появятся и украинские музыканты. Ранее стало известно, что группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну с песней "Bird of Pray", выступит под номером 5.
Кстати, в прошлом году представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil также выступали пятыми и смогли со своим треком "Teresa&Maria" не только попасть в финал, но и занять третье место на песенном событии. Всего в этом году в первом полуфинале появится 18 стран.
За места в гранд-финале будут соревноваться только 15 государств, а Испания, Италия и Швейцария представят свои номера, но не будут участвовать в голосовании. Всего в шоу примут участие 37 стран. С каждого полуфинала в финальный этап пройдет по 10 участников.
В финал, как известно, сразу проходят государства "большой пятерки" - Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Швейцария, которая в этом году принимает конкурс у себя.
Участники первого полуфинала "Евровидения-2025" и их песни
- Исландия: Væb - "Róa"
- Польша: Юстина Стечковская - "Gaja"
- Словения: Klemen - "How Much Time Do We Have Left?"
- Эстония: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"
- Испания: Melody - "Esa diva"
- Украина: Ziferblat - "Bird of Pray"
- Швеция: KAJ - "Bara bada bastu"
- Португалия: Napa - "Deslocado"
- Норвегия: Kyle Alessandro - "Lighter"
- Бельгия: Red Sebastian - "Strobe Lights"
- Италия: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"
- Азербайджан: Mamagama - "Run with U"
- Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta l'Italia"
- Албания: Shkodra Elektronike - "Zjerm"
- Нидерланды: Claude - "C'est la vie"
- Хорватия: Marko Bošnjak - "Poison Cake"
- Швейцария: Zoë Më - "Voyage"
- Кипр: Theo Evan - "Shh"
К слову, второй полуфинал состоится 15 мая. Во время него свои страны представят 19 певцов, из которых трое автоматически попадут в финал. Имя победителя "Евровидения-2025" станет известно 17 мая во время гранд-финала конкурса.
Напомним, ранее были названы лучшие песни конкурса Евровидение XXI века. В рейтинг попало 40 композиций. В этот список также попало сразу несколько украинских треков, которые принесли Украине победу на международном событии. Однако первое место все же досталось другой стране.