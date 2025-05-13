Лишь вопрос времени: эксперт высказался о передаче Германией ракет Taurus

Нарожный также объяснил, почему теперь Германия решила не сообщать открыто о поставках оружия.

Дальнобойные ракеты Taurus будут переданы Германией Украине и вопрос только в том, когда это произойдет.

Об этом сказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Radio NV.

"Получим ли мы Taurus? Я более, чем уверен, что да. И это вопрос времени когда это произойдет и когда они начнут работать на фронте", - подчеркнул он.

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При этом напомнил, что Германия заявила, что теперь не будет обнародовать информацию о поставках оружия в Украину. Он отметил, что эта страна, в отличие от многих других союзников, абсолютно открыто сообщала обо всем, что поставляют в Украину с точностью до единицы и все это делалось на сайте их правительства.

"С одной стороны открытость это хорошо. Но мы находимся в условиях войны и враг будет знать о том, что передается нам и когда, какие у нас способности появились, какое количество боеприпасов мы получили", - сказал эксперт.

Нарожный отметил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц высказывался за передачу ракет Taurus Украине."

Но мы должны понимать наших союзников, когда они передают какое-то новейшее оружие, которого у Украины раньше не было, то всегда боятся реакции Путина. Конечно, никто не обращает внимание на это бряцание ядерным оружием. Но есть опасения относительно каких-то террористических ударов. Например, Польша сейчас обсуждает поджог ТРЦ, который произошел год назад. Уже доказали, что Россия к этому причастна. Никто не хочет получить какие-то террористические удары на своей территории. Именно поэтому они засекречивают это все", - сказал эксперт.

При этом добавил, что, например Финляндия никогда не сообщала о помощи, которую передавала Украине, а мы об этом узнавали только случайно из прессы, когда была фотография какой-то техники в цветах этой страны. "Так же будет теперь делать и Германия", - сказал Нарожный.

Taurus для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, представитель Министерства обороны Германии заявил, что новое правительство этой страны больше не будет обсуждать публично возможность отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus.

Он сказал, что немецкое правительство должно было не привлекать чрезмерного внимания к теме дальнобойных ракет, а их поставки были значительно переоценены в публичной дискуссии.

При этом отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину оружием, в том числе дальнобойным, но не будет уточнять, какие именно системы вооружений будут поставлены и в какой момент.

Представитель канцлера Штефан Корнелиус также подтвердил журналистам, что этой же позиции придерживается Фридрих Мерц.

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