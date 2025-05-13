Новое правительство страны работает над восстановлением двусторонних отношений и потенциальной стабилизации в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пересмотреть действующие санкции против Сирии, которые были введены еще во времена режима Башара Асада. Такой шаг обсуждается на фоне дипломатических сигналов со стороны сирийского президента Шараа, который предложил Вашингтону ряд уступок - от экономического сотрудничества до потенциальной нормализации региональных отношений, пишет The Times.

Предложения Дамаска: ресурсы

В рамках дипломатических каналов, к которым были привлечены высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии и Турции, сирийский лидер передал президенту США предложения, включающие:

предоставление доступа американским компаниям к сирийским минеральным ресурсам, по образцу соглашения, которое было ранее реализовано в Украине.

возможность строительства Trump Tower в Дамаске, что стало предметом неофициального обсуждения как символа восстановления двусторонних отношений и потенциальной стабилизации в регионе.

По данным The Times, продолжаются попытки организовать личную встречу Шараа и Трампа во время запланированного на эту неделю визита американского лидера в Эр-Рияд. Однако в понедельник вечером Белый дом официально заявил, что такая встреча не предусмотрена.

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Официальная позиция Трампа

Во время выступления перед журналистами перед вылетом на Ближний Восток, Трамп заявил:

"Нам придется принять решение по санкциям, которые мы вполне можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, потому что хотим дать им новое начало. Президент Эрдоган спрашивал меня об этом. Многие люди спрашивали меня об этом, потому что то, как мы на них накладываем санкции, на самом деле не дает им особого старта. Поэтому мы хотим посмотреть, можем ли мы им помочь".

Международное измерение

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с Шараа в Париже. Для этого лидеру Сирии временно сняли запрет на въезд, установленный ООН. Франция предложила постепенное снятие санкций ЕС в ответ на конкретные политические шаги Дамаска, включая обещания инклюзивности и реформ.

Также стало известно, что Шараа может инициировать переговоры о присоединении к Авраамским соглашениям - многосторонней инициативе по нормализации отношений между арабскими странами и Израилем. Сирия может также согласиться на создание демилитаризованной зоны на юго-западе страны и частичное израильское присутствие в сфере безопасности вблизи Голанских высот - территории, аннексированной Израилем в 1967 году, чей суверенитет США признали во времена Трампа в 2019 году.

Внутренние разногласия в команде Трампа

Обсуждение сирийского вопроса вызвало напряжение в администрации Трампа. Часть старших советников выступает категорически против любых прямых контактов:

Тулси Габбард, директор национальной разведки, выразила скепсис относительно участия Трампа в переговорах, несмотря на ее собственный визит в Сирию в 2016 году.

Себастьян Горка, советник по вопросам борьбы с терроризмом, также удерживает критическую позицию.

Майк Вольц, бывший советник по национальной безопасности и нынешний посол в ООН, был отстранен после того, как скрыл информацию об уступках Сирии, одновременно проводя встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

В то же время, некоторые советники, в частности Стив Уиткофф, специальный посланник по вопросам Ближнего Востока, активно поддерживают сближение с Дамаском. Уиткофф, известный своими бизнес-связями, подчеркивает прагматизм Трампа:

"В мире политики нужен год, чтобы решить одно предложение. В мире недвижимости это разговоры и подписи на пунктирной линии".

Бизнес-аспекты поездки

Ожидается, что во время визита в страны Персидского залива Трамп объявит о ряде масштабных бизнес-сделок. По информации The Times, одной из них может стать телекоммуникационный контракт для Сирии с участием американского провайдера AT&T, хотя эта информация официально не подтверждена. Вашингтон обеспокоен возможностью обращения Дамаска к Китаю по реализации крупных инфраструктурных проектов.

"Шараа смотрит на восток, на Китай, но, очевидно, мы хотели бы, чтобы он смотрел на запад", - заявил источник в администрации США.

Аналитики отмечают, что государства Персидского залива могут поддержать новую стратегию Трампа как попытку ослабить влияние Ирана в регионе и вывести Сирию из изоляции.

Соглашение о недрах - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления. Предполагается, что он позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. По его убеждению, это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия.

ВР ратифицировала соглашение 8 мая, а 12 мая Зеленский подписал закон.

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