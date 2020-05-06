Расширение состава делегаций в ТКГ: Ермак предлагает согласовать вопрос на заседании 14 мая

Руководитель президентского Офиса отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 14 мая.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с политическими советниками лидеров государств - участников «нормандского формата».

«Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны», - говорится в сообщении.

«Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет», - отметил руководитель Офиса президента.

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Ермак подчеркнул необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

«Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины», - сказал Ермак.

«Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран «нормандского формата» - УНИАН) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ», - заявил руководитель Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе.

Согласно указу, украинскую делегацию в ТКГ возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместителем - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Также к переговорам в ТКГ привлечены представители министерств и руководители профильных комитетов парламента.