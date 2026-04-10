Буферная зона в Винницкой области: Демченко рассказал, есть ли у РФ возможности для этого

Он отмечает, что на сегодняшний день на границе с Приднестровьем не наблюдается движения техники или личного состава, которые могли бы представлять угрозу.

Российская Федерация хотела бы создать вдоль границы с Украиной буферные зоны, но у нее нет сил и средств для этого. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, Россия неоднократно заявляла о своем желании создать в Черниговской, Сумской и Харьковской областях буферные зоны или зоны контроля вдоль границы с Украиной, но ей это не удается. При этом Демченко добавил, что сейчас речь идет и о Винницкой области.

"Но если говорить о границе с Молдовой по Приднестровскому сегменту, то это также один из тех участков, который для нас является угрожающим", – подчеркнул Демченко.

При этом представитель ГПСУ добавил, что фактически с 2022 года как граница с РФ, так и с Беларусью, а также Приднестровский сегмент границы с Молдовой являются теми направлениями, которым Украина уделяет большое внимание, поскольку были определенные попытки дестабилизации ситуации.

"Но на данный момент у врага нет там сил, чтобы он смог что-то создать. Однако в планах Кремля – создать некую буферную зону на этом участке", – сказал представитель ГПСУ.

Демченко отмечает, что враг хотел бы создать определенную буферную зону в Приднестровье, чтобы оказывать давление на границе с Винницкой областью. При этом он добавил, что на сегодняшний день нет перемещения техники или личного состава на этом участке границы.

Как сообщал УНАН, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что внимание россиян на фронте будет сосредоточено на Донецкой области, однако у них также впервые появились планы по созданию буферной зоны в Винницкой области.

Палиса сообщил, что сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни со стороны одной из сторон.

Палиса прогнозирует, что основное внимание врага в этом году будет сосредоточено на Донбассе, однако при благоприятных условиях российские войска будут наращивать усилия и на южном направлении – это Александровское и все Запорожское направление.

Также в планах врага создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. По его словам, у россиян также впервые появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Вас также могут заинтересовать новости: