Россияне планируют создать буферную зону ещё в одной области на юге, – Палиса

Помимо Донбасса, россияне планируют продвигаться в восьми областях.

Основное внимание российских захватчиков на фронте в этом году будет сосредоточено на Донецкой области, однако у них также впервые появились планы по созданию буферной зоны в Винницкой области. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Говоря о ситуации на поле боя и планах россиян на 2026 год, Палиса отметил, что сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни у одной из сторон, при этом и у врага нет предпосылок для изменений оперативного уровня на линии соприкосновения.

"Да, у них достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие. Однако сил для фактической реализации этих планов я не вижу", – отметил он.

Палиса прогнозирует, что основное внимание врага в этом году будет сосредоточено на Донбассе, однако при благоприятных условиях российские войска будут наращивать усилия и на южном направлении – это Александровское и все Запорожское направление.

"У россиян остаются в планах создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создание условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализация своих агрессивных амбиций по захвату Николаевской и Одесской областей. Мало того, у них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксировано у них планы такого характера", – отметил Палиса.

В то же время он заверил, что поводов для особой паники по поводу этих планов нет, ведь у врага пока нет сил для их реализации.

Планы россиян на фронте

Как считает Владислав Селезнев, военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Украине не стоит обращать внимание на то, что Россия поставила себе целью в течение двух месяцев захватить всю Донецкую область. Очередные российские заявления о сроках являются ложью.

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что с начала года продвижение РФ на фронте резко сократилось. Так, в первом квартале враг продвигался на фронте в два раза медленнее, чем в прошлом году. По мнению аналитиков, причинами этого являются украинские контрудары, а также атаки дронами на средней дистанции.

