Может ли Россия создать 'буферную зону' в Винницкой области: эксперт дал четкий ответ

Дополнительных сил для создания так называемой "буферной зоны" в Винницкой области у России нет. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Украинского радио.

"Буферная зона" - полоса земли определенной ширины. Упоминается ширина где-то 20 км, и создается она для того, чтобы сделать невозможными артиллерийские обстрелы той территории, которую РФ считает своей. Враг обосновывает необходимость создания этих "буферных зон", в частности, на севере нашей страны (в Харьковской, Сумской областях). Речь шла и о Черниговской области", - сказал он.

То есть, по словам Поповича, россияне считают, что по сути это оккупация приграничных районов.

Видео дня

Он отметил, что враг теоретически объясняет, что это необходимо для того, чтобы исключить обстрелы российской территории или той территории, которую они считают своей.

"Хотя в последнее время от Z-блогеров и пропагандистов раздаются сомнения относительно адекватности этих целей, потому что за эти "буферные зоны", в частности на севере, уходит огромное количество жизней, а с помощью дронов эти "буферные зоны" можно полностью простреливать. Сейчас дроны долетают даже дальше, чем на 20 км. Они долетают местами и на 50 км. Поэтому сейчас среди этой Z-тусовки есть очень большие сомнения относительно того, нужны ли вообще россиянам эти "буферные зоны", - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что у врага очень много планов - и в отношении Приднестровья, и в отношении Харькова, Сум, Одессы, и, возможно, даже в отношении Киева, но между планами и их реализацией пролегает пропасть огромных размеров, которую Российская Федерация в своем нынешнем состоянии не способна преодолеть. Аналитик добавил:

"Сил для создания этой "буферной зоны" у россиян нет. Их группировка в Приднестровье ничтожна и по меркам нынешней войны она полностью беспомощна. И каким-либо образом перебросить туда войска, чтобы начать наступление с целью создания "буферной зоны" в Винницкой области, у РФ сейчас нет никакой возможности".

Планы врага в отношении Винницкой области: что думают эксперты

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Иван Тимочко заявил, что Россия может планировать создание "буферной зоны" на территории Винницкой области, граничащей с оккупированным Приднестровьем, но обнародование этих планов лишает противника эффекта неожиданности. По словам эксперта, в свое время, когда появилась информация, что Россия готовила морскую операцию против Одесской области с целью захватить Затоку, было нечто подобное.

Он подчеркнул, что обнародование российских планов в отношении Приднестровья лишает противника эффекта неожиданности и предотвращает панические реакции общества на возможные провокации. Без такой информации внезапная диверсия вызвала бы хаос в соцсетях и дезориентацию, тогда как своевременная коммуникация способствует конструктивной реакции.

Военный обозреватель убежден, что противник пытался бы нанести удары ракетами и дронами, эксплуатируя эмоциональное состояние украинцев. Независимо от этого, Украина продолжает укреплять границы с Приднестровьем и готова к возможным угрозам с этого направления.

