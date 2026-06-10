'Выраженная дыра': эксперт назвал тип дрона, которым мог быть атакован Чонгарский мост

По оценке авиационного аналитика, эта дыра может свидетельствовать о попадании дрона с боевой частью весом не менее 100 кг.

Вполне вероятно, что Чонгарский мост атаковали дроном типа Middle strike, а именно FP-2. Об этом авиационный аналитик и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сказал в интервью"Фабрике новостей".

По его словам, после второго удара по мосту в Чонгаре наблюдается "выраженная дыра". Соответственно, можно сделать вывод, что удар был нанесен дроном FP-2, который имеет большую боевую часть.

Об этом дроне известно, что первый вариант дрона имел боевую часть весом 105 кг, но соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман говорил о намерении увеличить вес до 200 кг.

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"Там как минимум сотка упала. Дыра не то что огромная – она такая большая, где-то более метра в диаметре, где-то полтора метра в диаметре", – отметил Романенко.

Эксперт также подчеркнул, что, поскольку о возможных обломках ракеты на месте удара речь не шла, можно сделать вывод, что это был дрон среднего радиуса поражения.

О чем свидетельствует этот удар и подобные удары на юге

"Локдаун российской логистики. Мы должны отрезать Крым. Он должен стать островом. А российские войска на линии боевого столкновения должны быть голодными, унылыми, нищими и не получать ни топлива для техники, ни боеприпасов для артиллерии, ни еды, ни воды… В общем, логистика должна быть нарушена. Если нет логистики – нет ударного потенциала", – подчеркнул Романенко.

В то же время, по его словам, у российских захватчиков остается потенциал запускать управляемые авиационные бомбы.

"Но у нас тоже развивается баллистика, и, скорее всего, она будет направлена, между прочим, на российские аэродромы. И готовятся закупки истребителей, которые будут способны противодействовать, но пока единственная у нас угроза – это КАБы. Это единственное, что поддерживает российский ударный потенциал. Но даже после ударов КАБами голодные солдаты без боеприпасов в наступление не пойдут", – считает эксперт.

Вместе с тем он добавил, что даже если в такой ситуации оккупанты будут продолжать пытаться идти в наступление, текущий уровень потерь "один к семи" превратится в "один к двадцати".

Что сейчас с мостом

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко утверждал, что Чонгарский мост уничтожен.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов считает, что заявление об уничтожении моста несколько преувеличено.

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