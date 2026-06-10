В Украине хотят ужесточить наказание за превышение скорости: что предлагает правительство

Также стало известно, что готовится законодательное регулирование использования электросамокатов.

В Украине могут изменить подход к наказанию за превышение скорости. Правительство рассматривает введение градации штрафов в зависимости от уровня превышения и ужесточение ответственности для системных нарушителей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены в первую очередь на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения", – отметила Свириденко.

По ее словам, за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз. Более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более десяти раз за год. Почти 12,5 тысячи – более двадцати раз.

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Ожидается, что в ближайшее время МВД обсудит новые предложения с народными депутатами.

"Отдельно работаем над развитием системы автоматической фиксации нарушений. Сегодня на дорогах работает около 377 камер. Планируем увеличить их количество до более чем 410 комплексов. Там, где работает контроль, водители чаще соблюдают правила", – отметила премьер-министр.

Кроме того, в правительстве готовят законодательное регулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. Количество ДТП в течение пяти месяцев 2026 года с их участием выросло на 66,8%.

"Гибнут и получают травмы люди, в частности дети. Правила должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения", – добавила Свириденко.

Новые правила для водителей в Украине – главные новости

8 июня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся вернуть обязательный технический осмотр для всех автомобилей из-за обязательств перед Евросоюзом. Изменения в законодательство должны быть приняты до конца 2027 года.

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