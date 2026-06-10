Целых 400 гейтов: Дубай удивил мир амбициозным проектом нового аэропорта

На его строительство будет потрачена рекордная сумма. А правитель Дубая назвал будущий комплекс полноценным "аэропортовым городом".

Власти Дубая приступили к реализации одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в мире. Речь идет о строительстве нового аэропорта.

На него потратят рекордные $35 млрд. Предполагается, что он станет крупнейшим авиационным хабом на планете, пишет Supercarblondie. Как сообщается, новый международный аэропорт Аль-Мактум сможет обслуживать до 260 млн пассажиров в год, что почти втрое превышает показатели нынешнего лидера мировой авиации.

Новый аэропорт будет создан на базе существующего международного аэропорта Аль-Мактум, расположенного примерно в 35 км от центра Дубая. Но после завершения строительства его площадь достигнет около 70 кв км. Комплекс будет включать 400 выходов на посадку и 5 параллельных взлетно-посадочных полос.

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Для сравнения, действующий международный аэропорт Дубая, который на сегодняшний день является самым загруженным в мире, в 2025 году обслужил рекордные 95,2 млн пассажиров.

Аэропорт превратится в целый город

Проект предусматривает не только строительство терминалов и взлетных полос. Правитель Дубая, Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, назвал будущий комплекс полноценным "аэропортовым городом".

Согласно планам, вокруг нового авиационного хаба появятся жилые кварталы, гостиницы, торговые зоны, бизнес-центры и специальные объекты для обслуживания частной и правительственной авиации.

Ожидается, что проект создаст жилье и рабочие места примерно для миллиона человек.

В новый аэропорт переедут Emirates и Flydubai

Новый аэропорт станет базой для авиакомпаний Emirates и Flydubai. Перенос операций из нынешнего международного аэропорта Дубая будет происходить поэтапно в течение 10 лет.

Сначала новый комплекс сможет принимать около 150 млн пассажиров ежегодно, а после завершения строительства показатель вырастет до запланированных 260 млн.

Проект может изменить мировую авиацию

Эксперты отмечают, что в случае успешной реализации Аль-Мактум станет не просто крупнейшим аэропортом мира. Проект может изменить саму концепцию авиационного хаба, превратив его в полноценный город, построенный вокруг глобальных путешествий, логистики и международного бизнеса.

Если планы будут реализованы в полном объеме, Дубай еще сильнее укрепит свои позиции одного из ключевых транспортных центров между Европой, Азией и Африкой.

Другие новости об аэропортах

Недавно сообщалось, что международный аэропорт Дубая (DXB), который работает с 1960 года и считается самым загруженным международным аэропортом, планируется окончательно закрыть в 2035 году.

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