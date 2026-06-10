Украина впервые самостоятельно забронировала мощности газового терминала в ЕС: почему это важно

Бронирование этих мощностей является страховым инструментом на случай перебоев в газоснабжении.

Группа "Нафтогаз" впервые самостоятельно забронировала долгосрочные мощности СПГ-терминала в Европе. Речь идет о СПГ-терминале в Клайпеде (Литва) на период с 2033 по 2044 год.

Как сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в Facebook, для Украины это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок газа. Ранее подобные операции осуществлялись в партнерстве с другими компаниями.

"Теперь выходим на новый уровень сотрудничества и планирования поставок. Такие решения имеют стратегическое значение для энергетической безопасности Украины, расширяют наши возможности доступа к глобальному рынку СПГ и укрепляют долгосрочную устойчивость газоснабжения", - отметил Корецкий.

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"Нафтогаз" стал одним из пяти заказчиков, которые забронировали долгосрочные мощности терминала. Вместе с ним это сделали Equinor, Ignitis, Latvenergo и Gasum.

Отметим, что сжиженный природный газ является важным компонентом глобального энергетического рынка. После морской транспортировки в специализированные терминалы он проходит процесс регазификации, который предусматривает преобразование сжиженного газа обратно в газообразное состояние для дальнейшей транспортировки по магистральным сетям или потребления.

Бронирование мощностей в Клайпеде является страховым инструментом на случай перебоев в газоснабжении из-за внешних или внутренних угроз.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН пояснил, что это решение является элементом долгосрочного энергетического планирования и создания запасов поставок.

"У нас многие говорят о необходимости создания запасов нефти и нефтепродуктов. Для того, чтобы обезопасить себя от перебоев в энергоснабжении, вызванных внешними или внутренними проблемами, нужно создавать энергетический резерв, который охватывает все виды энергоносителей и, прежде всего, газ", - сказал Рябцев.

По его словам, Украина годами недооценивала необходимость формирования страховых запасов энергоносителей.

"Даже в прошлом году Кабинет министров не смог определить страховой запас газа, отличный от нуля. Хотя нам бы очень пригодилось в подземных газохранилищах еще хотя бы два или три миллиарда кубометров", - отметил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что это один из элементов долгосрочного планирования, ведь спрос на природный газ со временем в Украине начнет восстанавливаться и расти.

Рынок газа - главные новости

В июне стало известно, что Чешская Республика стремится обеспечить транспортировку азербайджанского газа и нефти через Украину.

В феврале министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде.

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