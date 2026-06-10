Как сделать банан в разы полезнее: назван неожиданный способ

Можно легко получить кремообразное и питательное лакомство.

Многие люди воспринимают банан как простой фрукт, который добавляют в коктейли или в овсянку на завтрак. Однако существует простой способ, который может значительно изменить его полезные свойства, пишет Blikk.

Отмечается, что банан в замороженном виде становится еще полезнее. Под воздействием холода его структура меняется, что может быть благоприятно для пищеварения. В результате получается кремообразное, питательное лакомство.

В издании рассказали, что во время заморозки структура банана претерпевает определенные изменения. Замораживание влияет на клетчатку и структуру крахмала: часть крахмала превращается в так называемый устойчивый крахмал.

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Благодаря устойчивому крахмалу замороженный банан может оказывать более благоприятное влияние на пищеварительную систему, поскольку его питательные вещества более эффективно поддерживают полезные бактерии, обитающие в кишечнике. Также замороженный банан может замедлить пищеварение, что способствует более длительному ощущению сытости, а также помогает сгладить колебания уровня сахара в крови после еды.

В издании отметили, что микрофлора кишечника особенно любит устойчивый крахмал и пребиотические волокна. Эти ингредиенты поддерживают баланс кишечника, могут способствовать более эффективному пищеварению, обеспечивать более стабильный уровень энергии и уменьшать тягу к вредным перекусам.

Здоровая микрофлора кишечника является одной из основ сильной иммунной системы и общего хорошего самочувствия, поэтому регулярное употребление таких продуктов, как замороженные бананы, может способствовать поддержанию здоровья кишечной флоры, добавили в издании.

Как приготовить простой и полезный десерт из банана

В издании поделились рецептом простого и полезного десерта. Достаточно нарезать кружочками или кусочками спелый банан, а затем положить его в морозилку на ночь.

Перед употреблением банан рекомендуется оставить на несколько минут при комнатной температуре, чтобы он немного размягчился. В результате получается кремообразное лакомство, похожее на мороженое, которое может быть одновременно освежающим десертом и питательной закуской.

Сколько бананов можно есть в день

Ранее в verywell health рассказали, что важно есть бананы в умеренных количествах, особенно если есть некоторые проблемы со здоровьем. Отмечается, что стоит ограничиться 2-3 бананами в день, чтобы все было в порядке.

Как рассказала диетолог Александра Розенсток, один банан содержит около 400 миллиграммов калия. По ее словам, те, у кого есть нарушения функции почек, рискуют получить повышенный уровень калия, если будут употреблять слишком много бананов.

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