Россия продвинулась сразу в двух областях: в DeepState раскрыли детали

В частности, Россия добилась успехов в районе Константиновки.

Российские захватчики продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В частности, сообщается, что враг продвинулся вблизи Петропавловки, которая находится южнее Синьковки на левом берегу реки Оскол. Согласно карте, враг взял под контроль часть серой зоны в этом районе.

Также аналитики сообщают о продвижении врага в районе Константиновки. На карте видно, что россияне увеличили "клин" со стороны Ступочек в направлении северо-восточных районов Константиновки. Кроме того, враг расширил серую зону в этом районе.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ активизировала свои наступательные действия почти на всей линии фронта. По его словам, украинские защитники, в свою очередь, делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение тех средств поражения, которые имеются в наличии.

В свою очередь, комбриг 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которая воюет под Покровском, Руслан (Гранит) Габинет отметил, что Силам обороны удалось остановить наиболее активную наступательную фазу РФ. По его словам, сейчас задачей украинских защитников является наращивание обороноспособности и создание условий для перехода к контрнаступлению.

