На Донбассе боевик забрел к украинским военным и поплатился (видео)

Боевик сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу в незаконные вооруженные формирования.

На Контрольном пункте "Березовое 2" военнослужащие Донецкого пограничного отряда обнаружили неизвестного мужчину. Незнакомцем оказался боевик. Сначала мужчина пытался убежать, но его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

Читайте такжеС начала года в районе ООС от взрывоопасных предметов очистили 130 га

Задержанный рассказал, что направляясь к своим позициям ненароком наткнулся на контрольный пост сил ООС. Боевик сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу в незаконные вооруженные формирования.

Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2. У задержанного были документы так называемой «ДНР», среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

Пограничники задокументировали факты преступной деятельности задержанного и передали его сотрудникам СБУ. Боевику объявили подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 УКУ «Создание террористической группы или террористической организации».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram