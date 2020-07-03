Боевик на Донбассе застрелил двух "полицейских" и забросал гранатами "беркутовцев" - разведка

Террорист изо всех сил пытался отбиться от своих бывших коллег, применяя все имеющееся оружие.

На оккупированной части Луганщины боевики устроили "охоту на дезертиров", в результате которой погибли и пострадали несколько так называемых "правоохранителей".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По данным разведки, 28 июня в населенном пункте Любимовка, что на временно оккупированной территории Луганской области представители так называемого "МВД ЛНР" задержали бывшего "ополченца", который сбежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации. Во время охоты на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых "милиционеров" и пытался вывести и спрятать их трупы отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник автомобиля", - говорится в сообщении.

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Далее, рассказывают в разведке, так называемая "милиция" отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона специального назначения Беркут".

"Ополченец так не хотел возвращаться в незаконные вооруженные формирования, что открыл огонь по "беркутовцам" из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти. Вероятно, у бывшего "ополченца" уже не было чем отбиваться", - сообщает разведка.

Жертвами задержанного, по данным разведки, стали Руслан Биккинин (22.09.1979 г.р.) и Сергей Чумаков (20.09.1984 г.р.), оба присутствуют в базе "Миротворца".

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