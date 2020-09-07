Бойцы записали видео в понедельник, 7 сентября.

Боевики "ДНР" не начали обещанный их главарем Денисом Пушилиным обстрел украинских позиций на Донбассе.

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Украинские морпехи из 503 ОБМП, по позициям которых террористы собирались нанести удар, записали специальное видео. Его опубликовал "Цензор.НЕТ".

"Пушилин, Душилин, люди ждут. Журналисты приехали. Здесь съемочная группа, там съемочная группа, и там съемочная группа. С*ка, совесть есть? Я встал в шесть, а они еще раньше. Животное", - говорит на записи боец.

Угрозы Пушилина в адрес ВСУ

Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно». Главарь оккупантов добавил, что ожидал требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.

Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.

Украина из-за угроз Пушилина созывала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

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Автор: Ольга Робейко