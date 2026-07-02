Потери превысили 2 миллиона человек, РФ ежемесячно теряет больше людей, чем вербует, – NYT

В 2026 году ежемесячные потери армии РФ составляют от 30 000 до 34 000 человек.

Четыре года кровопролитного противостояния привели к катастрофическим потерям, которые уже превысили психологическую отметку в два миллиона убитых и раненых военнослужащих. Соответствующие данные масштабного исследования Центра стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовала газета The New York Times.

Несмотря на колоссальное численное превосходство, агрессор в настоящее время переживает самый критический период: в первой половине 2026 года темпы потерь российских солдат впервые официально превысили мобилизационные возможности Кремля, а ВСУ смогли перехватить инициативу и отбить сотни квадратных километров территории.

Согласно выводам аналитиков, опиравшихся на рассекреченные отчеты американской и британской разведок, львиная доля потерь приходится именно на страну-агрессора.

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Потери РФ: с февраля 2022 года российская армия потеряла 1,4 миллиона человек убитыми и ранеными. Из них ориентировочно 450 000 – это безвозвратные потери (погибшие). Для сравнения: эта цифра в четыре раза превышает совокупные боевые потери США во всех военных конфликтах, взятых вместе, с момента окончания Второй мировой войны.

Потери Украины: Силы обороны Украины потеряли от 525 000 до 625 000 человек (включая раненых), из которых число погибших оценивается в пределах 125 000–150 000 героев. Авторы отмечают: поскольку общая численность украинской армии меньше, для Киева эти цифры являются чрезвычайно болезненными. Сейчас на линии фронта 400 тысячам оккупантов противостоят около 250 тысяч украинских воинов.

Демографический тупик Кремля: в 2026 году ежемесячные потери армии РФ составят от 30 000 до 34 000 человек. В то же время максимальные темпы вербовки (с привлечением заключённых, должников и огромных выплат) зафиксированы на уровне всего 27 000 рекрутов в месяц. Россия физически теряет больше людей, чем способна поставить под ружьё.

Весенний перелом: ВСУ возвращают территории

Несмотря на то, что российские войска местами продвигались со скоростью до 50 метров в день, весна 2026 года принесла стратегические изменения. Уже в феврале ВСУ перешли в контрнаступление на южном направлении.

Этому частично способствовало неожиданное решение Илона Маска заблокировать российским военным доступ к терминалам Starlink, что дезорганизовало вражеские беспилотные системы. В результате в апреле и мае территориальный контроль РФ существенно сократился – чистые потери оккупантов составили около 400 квадратных километров. Это первые масштабные территориальные потери Москвы с августа 2024 года.

Параллельно Украина перенесла войну на территорию врага. Массированные удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам в Крыму и непосредственно в Москве (во время последней атаки было задействовано рекордные 419 БПЛА) окончательно разрушили миф о безопасности российского тыла.

Политический контекст: Вашингтон умывает руки

Исследование появилось в крайне сложный дипломатический момент. Президент США Дональд Трамп во время недавнего саммита во Франции фактически самоустранился от урегулирования конфликта, заявив: "Мы не имеем к этому никакого отношения, это на нас не влияет, кроме того, что мы продаем оружие".

"Россия переживает самый мрачный период с момента вторжения в 2022 году", – подытоживает соавтор исследования Сет Г. Джонс.

По его словам, цена войны, развязанной Путиным, стала очевидной для рядовых граждан РФ. Она выражается в деградации экономики, стремительном росте цен, постоянных ударах украинских дронов по российским городам и бесконечном потоке мешков с трупами, возвращающихся с фронта.

Проблемы ПВО в России

Отметим, что благодаря уничтожению российских радаров в Брянской области операторы 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем (группа "Рони") открыли воздушный коридор к Москве. Видео операции опубликовано в Telegram подразделения. Этот прорыв в эшелонированной системе ПВО РФ позволил дальнобойным украинским дронам успешно атаковать стратегические объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Усть-Луге. Нейтрализованные радары СКПП отвечали за контроль неба на подступах к российской столице.

В московском районе Чертаново на крыше жилого комплекса "Авеню 77" развернули очередной комплекс противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал Astra. Процесс доставки военного оборудования на небоскрёб с помощью вертолёта очевидцы запечатлели на фото ещё 26 июня. По оценкам OSINT-аналитиков, на высотном здании, вероятно, монтировали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е".

Примечательно, что подготовительные работы начались раньше: 19 июня в сети появились кадры, на которых видно, как вертолёт устанавливал на этом же здании специальную платформу-основание под будущую ПВО.

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