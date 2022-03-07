Даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна.

Пленный оккупант рассказал, что дезертирство среди российских военных становится массовым, они бегут из войска даже по дороге в Украину.

Как сообщает Службы безопасности Украины, об этом рассказал пленный российский техник, главной задачей которого был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.

"Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, пленный рассказал, что совершил несколько "ходок" из оккупированного Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и "прекрасно видел масштабы дезертирства".

"Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит", - рассказал мужчина.

По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группы, бессильна: "Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".

В СБУ отметили, что "чем больше таких "прозрений" в головах оккупантов – тем ближе конец войны, которая закончится победой Украины".

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