Путинист Стивен Сигал продает дом в России - появились фото

Путинист купил особняк в 2019 году.

Американский актер Стивен Сигал, известный обожанием России и кремлевского правителя Путина, выставил на продажу свой загородный дом на Рублевке.

Как пишет Telegram-канал Nexta, особняк площадью около 500 квадратных метров расположен в закрытом коттеджном поселке, состоящем из 22 домовладений. В главном доме обустроены три спальни, рабочий кабинет, домашний кинотеатр, винная комната и гараж. На территории участка расположены гостевой дом с баней, а также беседка с зоной барбекю.

Стоимость объекта составляет около 700 миллионов рублей, приобрел актер его в 2019 году за сумму от 80 до 100 миллионов рублей. Отмечается, что Сигал постоянно в особняке не проживает. Решение о продаже связывают с его переездом в другой загородный дом.

Видео дня

Стивен Сигал - американский актер, продюсер и мастер айкидо, который приобрел популярность в 1990-х годах благодаря ролям в боевиках "Над законом", "В осаде" и "Во имя справедливости".

В 2016 году Сигал получил российское гражданство, не отказываясь от американского, а впоследствии неоднократно появлялся на официальных мероприятиях с участием российского руководства. Он открыто выражал симпатию к Путину, называя его другом, и поддерживал российскую политику в публичных заявлениях и интервью.

Вас также могут заинтересовать новости: