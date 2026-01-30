30 января принято поздравлять военных и читать детские книги.

30 января - важная дата для нашей страны, связанная как с профессиональными, так и религиозными торжествами. Не менее интересно знать, какой есть народный праздник сегодня в Украине, поскольку он содержит немало необычных примет. Запреты дня в основном затрагивают женщин.

Какой сегодня праздник церковный

Когда в православии еще использовался старый стиль, в эту дату чтили святого Антония Великого, заступника людей перед Богом.

Однако по новому стилю украинские верующие отмечают большой праздник 30 января, который называется Троесвятие. Церковь чествует трех великих проповедников Божьего слова - Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста.

Какой сегодня праздник в мире

30 июня на планете отмечается очень "вкусное" событие - Международный день круассана. Эта воздушная французская выпечка удостоилась отдельной даты в календаре, когда принято пробовать изделия с разными начинками.

Остальные всемирные праздники сегодня, о которых стоит упомянуть - это Школьный день ненасилия и мира, День глупых ответов автоответчика, День электронщика.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отмечается сразу два светских праздника. Первый из них - День специалистов военно-социального управления ВСУ. Эти профессионалы оказывают социально-психологическую помощь военным и их семьям, решают бытовые проблемы и всячески поддерживают боевой дух украинской армии.

Ещё один праздник сегодня приурочен ко дню рождения Всеволода Нестайко - это День украинской детской книги. В честь события в библиотеках и школах проводятся информационные мероприятия, посвященные украинским писателям в этом жанре. Многие детские книги будут интересны даже взрослым.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена в эту дату часто наступала оттепель, но наши предки говорили, что это обманчивое явление, и морозы еще вернутся. А вот что о дате говорят приметы:

потеплению верить нельзя - его скоро сменят заморозки;

небо без единого облачка - к морозу;

птицы беспокойно себя ведут - к снежной метели;

если ночью ярко мерцают звезды, следующий день будет морозным.

Вспоминая о том, какой сегодня церковный праздник, можно понять обычаи дня. Принято молиться иконе трех великих святых о мире между близкими, взаимопонимании и финансовом достатке, а также о защите от обмана и предательства.

Не возбраняется и даже поощряется сегодня физический труд, уборка, ремонт. Есть также поверье на счастье детей и женщин - им нужно съесть по кусочку домашней выпечки.

Что нельзя делать сегодня

По народным верованиям очень удачен сегодня праздник для примирения с родными. Соответственно, строго запрещено ссориться и спорить, даже по мелочам. Не стоит еще заниматься рукоделием, иначе будут болеть руки, а также кричать на детей и ругать их, чтобы из семьи не ушло согласие.

