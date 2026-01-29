Пять знаков Зодиака наконец покончат с одиночеством и окунутся в любовь

В списке значатся Скорпион и Рыбы.

На неделе со 2 до 8 февраля 2026 года для пяти знаков Зодиака наступает период, когда общение и отношения будут протекать гораздо проще, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

3 февраля произойдет важное астрологическое событие: Уран снова переходит в прямое движение в Тельце, открывая окно для новых возможностей и гармонии в личной жизни. Этот транзит позволяет реализовать желания, к которым вы шли долгое время.

Скорпион

Цель отношений наконец становится ясной, Скорпион. С 3 февраля, когда Уран переходит в прямое движение, вы сможете проще понимать партнера и создавать более гармоничные связи. Хотя этот процесс может быть непростым, результат обещает быть стабильным и приятным. Уран иногда приносит резкие изменения, но на этой неделе он поддерживает вас в налаживании отношений.

Если вы недавно расстались или ищете любовь, этот транзит даст ясность. С 3 февраля по 25 апреля обращайте внимание на новых людей в своей жизни и на изменения в вашем понимании любви. Энергия Урана помогает строить здоровые и вдохновляющие отношения.

Рыбы

Только вы знаете, к чему быть готовыми, Рыбы. 4 февраля Луна в Деве выравнивается с ретроградным Юпитером в Раке, открывая возможность перезапустить романтические связи.

Эта астрологическая комбинация помогает вдохнуть новую жизнь в отношения и сделать их более лёгкими и гармоничными. Важно слушать свои чувства, а не только рациональные мысли.

Есть шанс вернуться к человеку из прошлого. Если это происходит, учитывайте, чему вы научились, и обращайте внимание на реальные изменения в поведении, а не только на надежду на лучшее.

Дева

То, как вы выражаете свои мысли, не менее важно, чем их содержание, Дева. С 6 февраля Меркурий переходит в Рыбы – ваш противоположный знак. Этот транзит помогает гармонизировать личную жизнь, выражать эмоции и доверять своим чувствам.

Ваши коммуникативные навыки сейчас особенно полезны, ведь ретроградный Меркурий делает общение ключевым в отношениях до 14 апреля. На этой неделе вы сможете уладить давние недопонимания, спланировать совместное будущее и укрепить связь. Главное – говорить искренне и без спешки.

Этот период также открывает возможность пересмотреть прошлые отношения и подходить к ним с новым чувством исцеления.

Овен

Вы заслуживаете гармоничных отношений, Овен. 7 февраля Луна в Весах формирует тригон с Венерой в Водолее, что принесет эмоциональную насыщенность. Если вы в паре, это время для совместных дел и укрепления связи.

Энергия недели помогает понять, что партнер делает жизнь более радостной, и позволяет сосредоточиться на совместных впечатлениях. Если вы одиноки, есть шанс, что тайная симпатия проявит себя или что кто-то из вашего круга обратит внимание на вас. Дайте этому шанс и не бойтесь новых эмоций.

Рак

Не бойтесь пробовать новое, Рак. Северный узел завершает пребывание в Рыбах, но в это время открывает возможности для упрощения отношений. 8 февраля он выравнивается с Луной в Скорпионе, создавая пространство для романтики, доверия и приключений.

Энергия недели побуждает рисковать и исследовать новые грани отношений. Даже если вы одиноки, это время благоприятно для поиска партнера, с которым можно развиваться и расти. Возможно, придется выйти из зоны комфорта или принять новые впечатления, чтобы найти любовь, о которой вы мечтали.

