Как сохранить брак, если жена зарабатывает в пять раз больше: привычка №1

Эксперт подчеркнул, что единой "правильной" системы для всех пар не существует.

Финансовый консультант Брайан Пейдж рассказал, какая одна привычка способна укрепить отношения в паре, где жена зарабатывает значительно больше мужа.

"Моя жена зарабатывает примерно в пять раз больше, чем я. Наша ситуация не уникальна. Роли в доходах стали гораздо более гибкими, чем несколько десятилетий назад. В 1970-х годах мужчины гораздо чаще были единственными или основными добытчиками в семье. Сейчас двухдоходные семьи стали нормой, и женщины всё чаще зарабатывают больше своих партнёров", - написал он в своей статье для CNBC.

По его словам, конечно же, у всех разные финансовые реалии, и то, что кажется справедливым в одной семье, может не работать в другой.

"Однако одна вещь остаётся неизменной в нашем браке: мы всегда управляли деньгами вместе через совместные счета – и наши отношения стали крепче именно благодаря этому. Что её – то моё, что моё – то её", - подчеркнул он.

Как отметил консультант, эффективность этого принципа можно объяснить следующим образом:

Финансы как общая ответственность. Важно относиться к деньгам так же, как к браку - как к общему проекту. С совместными счетами не приходится считать, чьи доходы покрывают какие расходы. Исследования подтверждают такой подход. Пары, которые используют совместные банковские счета, со временем испытывают больше удовлетворения от отношений.

Ценность неоплачиваемого труда. Большая часть работы, которая поддерживает дом в порядке - уход за детьми, бытовые обязанности - не приносит зарплаты. Это не делает её менее значимой.

Время важнее, чем просто деньги. В среднем у женщин меньше свободного времени, чем у мужчин, и больше часов уходит на заботу о семье и ведение хозяйства, даже если они зарабатывают больше. Когда у одного из партнёров меньше отдыха и гибкости, растёт уровень фрустрации. Справедливая финансовая система учитывает не только доходы, но и общий объём работы и восстановления, а не только то, что указано в зарплатной ведомости.

У каждого своя история с деньгами. Отношение к деньгам формируется финансовыми травмами, семейными традициями, прошлым опытом и культурными ожиданиями. Поэтому единой "правильной" системы для всех пар не существует.

Открытое обсуждение изменений в доходах. Заработок тесно связан с идентичностью, безопасностью и контролем. Признание дискомфорта, который может сопровождать эти изменения, имеет большое значение. Стоит всегда пересматривать финансовые системы по мере изменений в жизни

"Доходы будут меняться. Карьеры будут меняться. Жизнь будет подбрасывать сюрпризы. То, что удерживает брак, – это понимание, что вклад каждого партнёра важен, независимо от того, что указано в зарплатной ведомости", - констатировал эксперт.

