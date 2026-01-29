Чарльз III вмешался в скандал вокруг заявлений Трампа о британской армии

Это нетипичное поведение для представителя монархии.

Король Великобритании Чарльз III через дипломатические каналы передал Белому дому свою обеспокоенность заявлениями президента США Дональда Трампа об участии британских военных в войне в Афганистане.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации инсайдеров, позиция короля была четко донесена до американской стороны, в частности в отношении ущерба, который такие заявления наносят репутации и памяти британских военных.

После этого Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал британских солдат одними из лучших воинов в мире и поблагодарил Великобританию за ее вклад в военную кампанию.

Видео дня

В то же время вмешательство монарха вызвало дискуссии о пределах допустимой роли короля в политически чувствительных вопросах. Издание отмечает, что публичное разглашение факта обращения Чарльза к Белому дому может создать риски для традиционной нейтральности британской монархии. Тот факт, что комментарии короля появились после заявления принца Гарри, вызывает еще большее беспокойство.

На фоне этой ситуации принц Уильям выбрал другой подход и воздержался от публичных комментариев. Обозреватели считают, что такая сдержанность соответствует устоявшейся практике королевской семьи и позволяет избегать вовлечения монархии в политические споры.

Напомним, скандал возник из-за слов Трампа о том, что союзники Америки отправляли войска в Афганистан, но те якобы держались подальше от передовой. Принц Гарри, который дважды служил в Афганистане, публично осудил заявление американского президента.

Вас также могут заинтересовать новости: