Когда удобрить рождественникдля пышного цветения: самый правильній график

Правильное время подкормки является ключем к обильному цветению рождественника.

Правильное и своевременное удобрение рождественских кактусов простимулирует пышное цветение этих растений.

Лучшее удобрение для рождественского кактуса

Рождественские кактусы лучше всего цветут, если их удобрять сбалансированным жидким органическим удобрением для комнатных растений или удобрением для африканских фиалок, пишет Bhg.

Также полезно иногда добавлять в почву компост. Некоторые садоводы также рекомендуют в течение вегетационного периода разбавлять водой английскую соль (сульфат магния).

Когда удобрять рождественник

Может возникнуть соблазн удобрять рождественник, когда вы видите, как на их ветвях формируются цветочные почки. Но если вы будете удобрять растения только в это время, у них не будет достаточно энергии для обильного цветения. К тому же, большинство комнатных растений не могут эффективно усваивать удобрения зимой, а подкормка в конце сезона может привести к ожогам корней.

Вместо этого лучше всего начинать подкармливать рождественник ранней весной - когда появятся первые признаки роста новых стеблей. Продолжайте подкармливать растения в конце весны и летом, но прекратите подкормку в начале осени и не подкармливайте до следующей весны.

Как подкармливать рождественники

Рождественские кактусы неприхотливы в питательных веществах, поэтому обычно хорошо себя чувствуют с жидкими органическими удобрениями, но вы также можете подкармливать их удобрениями в емкостях или гранулами, предназначенными для цветущих комнатных растений.

Если вы используете жидкое удобрение, разбавьте его водой в половинной концентрации и вносите разбавленное удобрение примерно раз в 2-4 недели в рамках обычного полива.

Вы также можете внести небольшое количество компоста вокруг растений весной и в середине лета и подкармливать растения раз в месяц раствором английской соли (сульфата магния) в воде. Используйте примерно 1 чайную ложку английской соли на 4 л воды.Однако не вносите смесь английской соли в ту же неделю, что и жидкое удобрение.

