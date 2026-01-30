Самая богатая страна Европы повысит налоги, потому что испугалась за свою безопасность

Новый налог будет временным – всего на 10 лет.

Из-за ухудшения геополитической ситуации Федеральный совет Швейцарии решил существенно укрепить обороноспособность, для чего придется повысить налоги. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

Отмечается, что на усиление швейцарской армии и гражданских служб безопасности понадобятся дополнительные средства в размере около 31 миллиарда швейцарских франков (примерно 33,8 миллиарда евро).

Чтобы профинансировать эти расходы, правительство предлагает временно и целенаправленно повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 0,8 процентного пункта, начиная с 2028 года и на период десяти лет. Полученные дополнительные поступления будут направляться в специальный фонд вооружения, который будет иметь возможность привлекать займы. Приоритетно эти средства будут использоваться на закупку вооружения для армии.

"Дополнительные финансовые ресурсы необходимы для защиты населения и страны, а также для того, чтобы в будущем избежать любых рисков для безопасности в европейской архитектуре обороны; запланированное повышение расходов армии до 1% ВВП до 2032 года недостаточно", – отмечается в пресс-релизе.

По существующим в Швейцарии правилам, после того, как соответствующее решение будет формализовано и проведено через парламент, его должен одобрить всенародный референдум ориентировочно летом 2027 года. В случае одобрения повышение НДС вступит в силу с 1 января 2028 года.

Как писал УНИАН, Швейцария может направить своих военнослужащих для миротворческой миссии в Украину. Однако это возможно только при наличии мандата Совета Безопасности ООН или ОБСЕ, что на практике потребует согласия как Украины, так и России. Посол Феликс Бауманн подчеркнул, что Швейцария не будет участвовать в каких-либо механизмах принуждения к миру без соответствующего международного мандата, но готова предоставить свою территорию в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой.

Также мы рассказывали, что Швейцария добилась снижения американских пошлин, отправив к Дональду Трампу делегацию бизнес-лидеров с дорогими подарками, среди которых были часы Rolex и персонализированный килограммовый золотой слиток. После этой встречи США объявили об уменьшении пошлин на швейцарские товары с 38% до 15%, тогда как Швейцария согласилась снизить торговые барьеры и увеличить инвестиции в экономику США.

