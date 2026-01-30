Военный эксперт из Крыма объяснил, почему РФ запускает 'Цирконы' только с полуострова

Бывший украинский офицер, подполковник запаса ВСУ также рассказал о комплексах "Бастион", которые россияне катают преимущественно по территории мыса Тарханкут.

Бывший украинский офицер, подполковник запаса ВСУ, а ныне военный эксперт из оккупированного Крыма, рассказал, почему именно полуостров россияне используют как основной плацдарм для запуска противокорабельных ракет 3М22 "Циркон".

"Главная причина, почему именно из Крыма россияне запускают "Цирконы" – это высокая защищенность полуострова в плане противовоздушной обороны (ПВО). Лучшая ПВО, пожалуй, только вокруг Москвы. Для запуска используют комплексы "Бастион"", – утверждает эксперт и добавляет, что эти комплексы оккупанты очень берегут, выводят на позицию только перед самым нанесением ударов и сразу прячут.

Как пишет радио Свобода, по словам офицера запаса, "Бастион" – это береговой ракетный комплекс. Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Он отметил, что после начала войны против Украины Россия начала применять этот противокорабельный комплекс для ударов по наземным целям, используя ракеты "Оникс".

Экс-офицер отметил, что комплексы "Бастион" перемещаются преимущественно по территории мыса Тарханкут в западном Крыму и оттуда наносят удары.

"Ракета 3М22 "Циркон" – гиперзвуковая, ее скорость, по сообщениям российских СМИ, может достигать 9 Махов – это примерно 11 тыс. км/ч. Время подлета к цели очень малое, а с учетом того, что она летит по баллистической траектории, сбить эту ракету можно только на конечном участке, когда скорость уменьшается вдвое. То есть зенитные ракетные комплексы Сил обороны Украины должны находиться недалеко от точки, куда нацелен "Циркон", - пояснил экс-военный особенности российской ракеты.

Ракета "Циркон": новости

В ночь на 24 января российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Как сообщили в Воздушных силах, тогда россияне применили и две ракеты "Циркон".

