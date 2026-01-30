Умеют планировать будущее: биолог рассказал о птице с уникальным навыком

Эта птица может предвидеть события, которые находятся вне ее поля зрения и разделены несколькими часами.

Многие люди считают, что только человек способен планировать свое будущее, в отличие от животных. Тем не менее, существует одна удивительная птица, которая доказывает обратное.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал об уникальной способности, которой обладают вороны. По его словам, исследования показывают, что эти птицы могут планировать будущие события, прямо как люди.

Как ученые узнали, что вороны могут планировать будущее

В 2017 году в исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые из Лундского университета в Швеции рассказали, что в серии контролируемых испытаний они проверили, могут ли вороны предвидеть события, которые находятся вне их поля зрения и разделены несколькими часами.

Видео дня

Биолог объяснил, что процедура проходила следующим образом: вороны были обучены использовать каменный инструмент для разгадывания головоломки, которая выдавала любимую пищу в качестве награды. Через время, от 15 минут до 17 часов, птицам давали на выбор несколько предметов, только один из которых был нужным инструментом.

Исследователи заметили, что когда коробки с инструментами вернули воронам, почти все птицы выбрали нужный инструмент и успешно использовали его, чтобы получить лакомство. Для этого воронам нужно было помнить о будущем использовании инструмента еще долго после того, как награда оказалась вне досягаемости.

После теста с инструментом ученые также проверили, могут ли вороны планировать социально. В частности, они оценили, обладают ли птицы даром предвидения, чтобы сохранить свои награды и позже обменять их на награду еще большей ценности.

Ученые заметили, что некоторые вороны предпочитали сохранять свой жетон, а не потреблять менее ценное угощение, предлагаемое сразу. Птицы даже откладывали свое удовольствие, выбирая будущую выгоду вместо мгновенного вознаграждения, с частотой, сопоставимой с частотой у человекообразных обезьян.

Чему вороны могут научить людей о планировании будущего

Трэверс считает, что если вороны могут демонстрировать поведение, связанное с планированием, то это заставляет переосмыслить людей то, где действительно пролегает граница между человеческим и нечеловеческим интеллектом. Временная гибкость - способность действовать на основе потенциальных будущих сценариев - является ключевым компонентом нашей повседневной жизни, от накопления средств на пенсию до предвидения социальных результатов.

Биолог отметил, что в будущем ученые, вероятнее всего, выяснят, как дикие вороны используют планирование в естественных условиях, а также то, какие нейронные цепи поддерживают это поведение.

Трэверс добавил, что для людей самый важный урок заключается не в том, что вороны похожи на нас, а в том, что способность представлять себе завтрашний день может быть неотъемлемой частью самого интеллекта.

В Австрии живет корова, которая может пользоваться инструментами

Ранее в IFLScience писали, что в на одной из ферм Австрии живет корова по имени Вероника, и она может пользоваться инструментами. Причем она делает это не хуже многих животных, которые имеют полноценные передние лапы.

Корова использует различные приспособления, чтобы чесать труднодоступные места на спине и боках. В ее "арсенал" входят метла, грабли и простые длинные палки.

Владелец коровы, фермер и пекарь Витгар Вигеле говорит, что она сразу использует инструмент, когда видит его. Он говорит, что она начала делать это в возрасте трех лет.

Сейчас корове уже 13 лет, и она хорошо освоила технику: зажимая палку в челюсти, она может длинными инструментами почесать почти каждую часть своего тела.

Вас также могут заинтересовать новости: